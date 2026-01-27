Milano-Cortina, il nodo trasporti è sciolto

Il tutto condito da una serie di scioperi per rincarare la dose. Disservizi che “ fanno parte dei Giochi ”, ma che hanno fatto molto male a una terra, la Lombardia, dove il pendolarismo è particolarmente marcato. Secondo l’Istat, infatti, il 70% degli spostamenti quotidiani nella regione è per motivi di lavoro , con una parte consistente di questi flussi concentrata nelle aree metropolitane e lungo gli assi ferroviari e stradali che collegano città e hinterland. Riassumiamo? Sì, è stato il caos.

Partiamo con un salto dal trampolino trasporti , con l’incognita di un fondale di neve che potrebbe essere soffice o ghiacciato. Gennaio – inutile girarci attorno – è stato un mese difficile. Stazioni ferroviarie chiuse , bus sostitutivi, ritardi continui, navette spesso affollate da e per l’aeroporto di Milano Malpensa , altro centro nevralgico della logistica lombarda, italiana e internazionale.

Quando l’evento dell’anno ce l’hai lì, a portata di mano , la cosa più naturale è armarsi di lente d’ingrandimento e analizzarlo in ogni dettaglio, a partire dalla logistica. Sì, perché le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono euforia e orgoglio da un lato; preoccupazione dall’altro; speranza da un altro ancora. Al via dunque l’esame del “ cantiere lombardo-veneto ”, alla vigilia dei Giochi, volgendo i tempi al passato, al presente e al futuro prossimo .

Ci siamo. Il 6 febbraio si accenderanno le luci dello stadio San Siro di Milano e da lì sarà tutto un crescendo. Con la fiamma olimpica che ha girato l’Italia, scaldando il cuore di grandi città e paesi meno affollati, toccherà al capoluogo lombardo spalancare gli occhi del mondo su questi Giochi olimpici così voluti, fortemente desiderati. Milano-Cortina proverà a ottemperare al meglio alla questione trasporti con una serie di manovre non di poco conto, necessarie e studiate ad hoc. Ma facciamo ordine.

Già mesi in fa (era maggio 2025), Franco Lucente, assessore lombardo ai Trasporti e alla mobilità, si dichiarava pronto alla sfida olimpica. A ottobre, poi, ha rincarato la dose snocciolando obiettivi e cifre: «Il potenziamento del trasporto pubblico lombardo è il risultato della stretta collaborazione tra Regione, Prefetture, Fondazione Milano-Cortina e aziende di trasporto, frutto di un investimento di circa 15,5 milioni di euro in gran parte finanziati da fondi statali. Sono certo che di questa opportunità di mobilità moderna e sostenibile ne beneficeranno tutti i pendolari e i cittadini dell’intera Lombardia».

TRENI POTENZIATI

Al grido di “Niente ci muove più di un’emozione”, Trenitalia ha strutturato un piano ferroviario integrato e potenziato per collegare in modo efficace città, aeroporti e sedi olimpiche, per atleti, spettatori e turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. La strategia si basa su un’offerta multimodale che combina treni ad alta velocità o regionali con servizi bus integrati.

Da qui il progetto Frecciarossa + FrecciaLink, che permette di partire in treno dalle più grandi città italiane (Milano, Roma, Firenze, Bologna) scendendo a nodi ferroviari come Venezia Mestre e proseguendo in autobus fino alle sedi olimpiche. Il biglietto unico include entrambi i mezzi, senza dover acquistare titoli di viaggio separati. A questo si aggiunge l’arrivo di Frecciarossa direttamente a Malpensa Aeroporto nei weekend tra il 7 febbraio e il 15 marzo 2026, consentendo connessioni dirette da e verso nord- est senza cambi.