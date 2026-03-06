Milano Cortina, nel nord Italia spese Visa al +104%

Visa, official payment technology partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, ha pubblicato i dati aggiornati che raccontano le tendenze di spesa registrate dai titolari di carte Visa nelle località ospitanti durante le Olimpiadi.

I numeri, provenienti da VisaNet ed elaborati da Visa Consulting & Analytics, mettono in evidenza il contributo significativo di Milano Cortina 2026 sull’economia locale: nel nord Italia, i Giochi Olimpici invernali hanno generato una crescita significativa dei consumi, con un aumento complessivo delle transazioni da parte dei titolari di carte Visa extraeuropei, che sono cresciute del 104%, sostenute in particolare dai visitatori provenienti da Stati Uniti, Canada e Cina. I titolari di carta Visa tedeschi si confermano la quota più rilevante di visitatori europei, seguiti dagli svizzeri.

A Milano, gli acquisti sono aumentati durante tutto il periodo dell’evento, trainati dai titolari di carte Visa provenienti da fuori Europa (+97%). Anche nelle località montane si conferma una crescita degli acquisti guidata dai titolari di carte Visa extra europei, con un balzo del 136% su base annua. Le categorie di commercianti che hanno evidenziato il maggior numero di acquisti da parte dei titolari di carte Visa sono abbigliamento e accessori (+52%), seguiti da ristorazione (+51%) e mobilità e trasporti (+40%). abbigliamento e accessori risulta la categoria preferita dai titolari di carte Visa internazionali, con acquisti in crescita del 93% e un picco del +103% a Milano.

«I dati del weekend di apertura avevano evidenziato l’immediato impatto economico che Milano Cortina 2026 stava generando sulle comunità locali e questo slancio si è rafforzato durante il corso dei Giochi. La crescita costante della spesa e delle transazioni – trainata in particolare dai visitatori internazionali – rinforza la capacità dei grandi eventi globali di generare valore a lungo termine per l’economia italiana. In qualità di official payment technology partner per i pagamenti dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Visa è orgogliosa di sostenere questo ecosistema, abilitando pagamenti digitali sicuri, fluidi e inclusivi per imprese e visitatori», ha commentato Stefano M. Stoppani, country manager di Visa Italia.