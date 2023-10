Milano, L’Astrolabio lancia il concept “Hub Art & Travel”

Hub Art & Travel-by Agostino Art Gallery & Astrolabio Viaggi è il nuovo concept sia di agenzia viaggi sia di galleria che coinvolge le agenzie milanesi di 5 Giornate in piazza Cinque Giornate, L’Astrolabio in viale Monterosa, Superviaggi in via Boccaccio. Presto anche il quarto hub, Ascot Viaggi a Bergamo, rientrerà nel progetto di esposizione permanente di opere d’arte contemporanea.

«In un viaggio c’è sempre una motivazione culturale per i clienti, perché l’arte non è così lontana dai nostri viaggi», ha sottolineato Andrea Barbieri, direttore generale del polo Astrolabio, che ha pensato così il rinnovamento del settore turistico per il suo target di clienti dai 40 anni in su, tra soluzioni “su misura” in Italia e nel mondo di business travel, viaggi di nozze e leisure. Il gruppo fa capo alla Famiglia Aronson, già proprietaria dal 1931 al 1998 di Chiariva, prima agenzia di viaggi in Italia e terza al mondo fino al 2016, quando fu ceduta. Con Viva International aveva avviato anche il business delle vacanze e viaggi studio; poi Viva acquistò l’Astrolabio, anch’essa specializzata in vacanze studio, attività che continua a svolgere con sempre crescente successo.

Dopo il Covid e la relativa crisi, l’informatico web a capo del tour operator italiano prova a muovere il settore chiedendosi: «Cos’è molto vicino al viaggio, che non sia la biglietteria aerea? Accanto a un poster delle Maldive perché non offrire un po’ d’arte?».

La ricerca del partner è approdata a Cinzia Lampariello Ranzi, cofondatrice insieme al marito Giulio Ranzi, di Agostino Art Gallery, luogo eclettico di incontri e confronti, eventi e talk.

Un anno dopo il passo successivo dei collezionisti è implementare il successo con il nuovo hub d’elezione in agenzia, con la voglia di far vedere le emozioni, che siano generate dai viaggi o dalle opere d’arte. Un approccio al mercato che porta artisti famosi o emergenti, italiani e internazionali, incontro al pubblico, in una comunicazione diretta e realmente pop.

Al vernissage di presentazione del concept, tenutosi nella sede della centenaria agenzia situata nel vecchio casello del dazio, in piazza Cinque Giornate, spiccava “Queen of Hearts”, valore intorno ai 25mila euro, esposta anche alla Biennale di Venezia. Il ritratto di una giovane Elisabetta che indossa occhiali da sole Aviator e tante spillette sulla fascia d’onore è uno dei ritratti ironici e irreverenti della Regina firmati dal francese Mr. Brainwash. Al secolo Thierry Guetta, è noto al grande pubblico come il più importante creativo di pop e street art che da oltre vent’anni veicola messaggi di amore e di libertà.

Tocco british anche con due lavori grafici a soggetto Re Carlo III d’Inghilterra, mentre al box trasparente, contenente un finto feto firmato Chanel, è affidata la divertente e provocatoria rappresentazione del bimbo odierno che nasce già griffato.