Milano Linate ha una nuova ala Prime

È stata inaugurata la nuova ala del terminal di Milano Linate Prime, con nuove aree per l’accoglienza dei passeggeri e l’ampliamento delle aree di parcheggio. A guidare l’evento sono state Sea Milan Airports, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, e la società del gruppo Sea Prime, che con il brand Milano Prime è il primo operatore italiano nel settore business & general aviation.

L’intervento si inserisce nella strategia di crescita di Sea Prime, che nel 2025 ha gestito 35,9 mila movimenti di business aviation, con un incremento del 7% a Milano Linate Prime rispetto al 2024 e una delle più alte crescite in Europa. Nei primi mesi del 2026, spinti anche dall’effetto Olimpiadi, il traffico è cresciuto del 13,5% rispetto al 2025, con picchi di oltre 130 movimenti giornalieri.

«Il nuovo terminal dedicato alla business aviation dello scalo di Linate realizzato da Sea Prime è funzionale a un segmento del trasporto aereo in costante espansione», ha dichiarato il presidente Enac, Pierluigi Di Palma.

«Con l’inaugurazione del nuovo terminal di Milano Linate Prime, confermiamo l’impegno del gruppo Sea nello sviluppo infrastrutturale e nel rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale milanese, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento in un segmento ad alto valore strategico come la business aviation», ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale Sea.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sea Milan Airports