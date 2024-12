Milano-Tokyo è solo l’inizio: così il ceo di Ana punta l’Europa

In occasione del lancio del volo diretto Milano Malpensa–Tokyo Haneda, operativo dal 3 dicembre scorso, Shinichi Inoue, ceo di Ana (All Nippon Airways), ha incontrato la stampa per approfondire gli aspetti di questa nuova tratta. Messi in evidenza i punti chiave di una strategia che punta a rafforzare il legame tra Italia e Giappone, favorendo non solo il turismo ma anche il commercio e le sinergie culturali.

L’Italia si conferma uno dei più importanti mercati europei, il quarto in Europa per numero di ingresso nel Paese del Sol Levante. Questa nuova rotta, ha sottolineato Shinichi Inoue, rappresenta non solo un’opportunità per i viaggiatori, ma anche un elemento strategico nel piano di espansione della compagnia in Europa.

ITALIA-GIAPPONE, UN LEGAME CHE SI RAFFORZA

Shinichi Inoue ha sottolineato il connubio tra i due Paesi, testimoniato anche da un dettaglio curioso sul logo della compagnia: fino al 1982, infatti, si ispirava ad uno schizzo di Leonardo da Vinci, rappresentativo del desiderio di volare. «Abbiamo incorporato questo elemento per rappresentare un legame storico e culturale, che oggi si rinnova grazie a questa nuova tratta».

La scelta della città di Milano, anziché Roma, è strategica ed è motivata da ragioni sia turistiche che commerciali. «Milano è una città dinamica – osserva Inoue –con una forte richiesta non solo di voli passeggeri, ma anche di trasporto merci, grazie alla presenza di importanti aziende e imprenditori che operano tra Italia e Giappone. Offriamo comunque la possibilità di collegamenti con Roma».

Prodotti italiani come l’aceto balsamico e la moda di lusso contribuiscono a rendere l’Italia una meta sempre più desiderabile per i giapponesi, spingendo non solo le esportazioni ma anche il turismo verso il nostro Paese. Allo stesso modo, Ana si impegna a valorizzare le attrazioni del Giappone, presentandolo come una destinazione visitabile tutto l’anno.

I mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno e novembre offrono tariffe particolarmente vantaggiose, mentre la stagione invernale regala esperienze uniche, come lo sci sulla neve polverosa di Hokkaido, il celebre Festival della neve di Sapporo, rilassanti soggiorni nelle terme di montagna e l’opportunità di esplorare luoghi turistici meno affollati.

PROSPETTIVE FUTURE

Nonostante un calo dei viaggi outbound dal Giappone rispetto al periodo pre Covid, dovuto in parte alla svalutazione dello yen, il numero di turisti in entrata è in costante crescita. Inoue ha sottolineato che il volo inaugurale da Tokyo a Milano ha registrato un alto tasso di riempimento, segnale di un forte interesse per questa nuova tratta.

In futuro Ana, sottolinea orgoglioso il ceo, prevede di incrementare la frequenza dei voli fino a sette alla settimana e di rafforzare la propria presenza in Europa, con l’apertura di nuove rotte verso Stoccolma (gennaio 2025) e Istanbul (febbraio 2025).

Inoue ha ribadito il valore distintivo di AnaA: «Come compagnia full-service, ci concentriamo sulla qualità e sui dettagli, senza trascurare la competitività delle tariffe. Questo approccio ci consente di offrire un’esperienza di viaggio unica, ideale per turisti e viaggiatori business».