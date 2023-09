Milano, torna lo Swiss Family Village: ingresso gratis al parco giochi svizzero

Svizzera Turismo torna ad animare Piazza Gae Aulenti, a Milano, con una proposta che coinvolge il target famiglie: lo Swiss Family Village, il nuovissimo villaggio dedicato ai viaggi in famiglia e alle esperienze autunnali nella destinazione, aperto dal 21 settembre al 1° ottobre.

L’obiettivo è far conoscere a milanesi e non, specialmente alle nuove generazioni, l’offerta turistica e il patrimonio culturale elvetico attraverso giochi, workshop, virtual reality.

Grandi e piccini avranno così modo di scoprire e conoscere più da vicino le mille sfaccettature del Paese con tutta la sua offerta turistica autunnale. Mobilità sostenibile e turismo slow sono i concetti-chiave alla base delle proposte: tra i protagonisti indiscussi i treni, come mezzo privilegiato per raggiungere la Svizzera ed esplorare le sue bellezze.

Grazie alla vicinanza con la Lombardia e ai frequenti collegamenti in treno «la Svizzera si presta per un weekend fuori porta, per staccare la spina e rigenerarsi nella natura», sottolinea Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia, durante la presentazione davanti a un’ampia platea di buyer e operatori del settore, affiancata dai partner del villaggio: Regione di Berna (Berna e Interlaken), Ticino Turismo (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Ascona-Locarno, Bellinzona e Valli), Zurigo Turismo, Swiss Travel System, Ferrovia Retica, Bls Trenino Verde delle Alpi, Ferrovia Monte Generoso, Swiss Family Hotel & Lodgings, Swissminiatur. »Con il suo territorio ricco di aree verdi, è un enorme playground a misura di famiglia», aggiunge la direttrice.

E l’autunno è sicuramente la stagione propizia per esplorare a ritmo lento i boschi, le aree vitivinicole, le città che ospitano sagre e rassegne gastronomiche, per ammirare le infinite sfumature del foliage e per vivere esperienze uniche, come salire sulla funicolare più ripida del mondo.

Imparare giocando è il filo conduttore di tutte le attività, compresi i laboratori che presentano la cura per l’ambiente, le tradizioni artigianali e l’innovazione che contraddistingue la Svizzera.

Cosa si può fare precisamente nello Swiss Family Village? È possibile pilotare un treno panoramico, scalare una parete, divertirsi in bici sul pump track o sul percorso di albering. In programma anche laboratori e proiezioni di film per permettere a grandi e piccini di scoprire le principali caratteristiche di questo affascinante Paese e pregustare l’atmosfera autunnale con i suoi colori e profumi avvolgenti.

Un’area è dedicata ai treni panoramici. Due vagoni in pioppo e forex riproducono due celebri percorsi, il Bernina Express e il Gotthard Panorama Express: si può salire a bordo, sedersi alla cabina di pilotaggio e intraprendere un viaggio virtuale grazie agli speciali Oculus lasciandosi incantare dalla bellezza dei paesaggi autunnali. Ci sono anche due trenini su gomma per simulare un giretto sul Trenino Verde delle Alpi, splendido tracciato che collega Domodossola a Berna, e sulla storica Ferrovia Monte Generoso.

Il villaggio è aperto a tutti gratuitamente ed è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 21. L’accesso è libero ma occorre iscriversi qui per utilizzare l’area gioco e partecipare ai laboratori. Non manca il coinvolgimento delle scuole primarie e delle Asd di Milano che potranno partecipare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15, previa prenotazione. I visitatori, invece, possono accedere dalle 15 alle 21 e durante i weekend.