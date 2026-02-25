Milano, vendesi due hotel: se ne occupa Ram

Consulenza e mandato nell’hôtellerie per Ram, Resolute Asset Management, società specializzata nella valorizzazione di portfoli immobiliari che dovrà occuparsi della vendita di due strutture alberghiere a Milano, il Neo Hotel, situato a Bresso, e il Mo.Om Hotel, a pochi minuti dall’aeroporto di Milano Malpensa, per un totale di 270 camere.

Con un significativo investimento da parte della proprietà, il Neo Hotel, albergo di design a 4 stelle poco distante dai principali poli di interesse dell’area milanese, ha recentemente ampliato l’offerta per la clientela realizzando una moderna palestra e nuovi serviced apartment, ponendosi dunque in una posizione di sempre maggior competitività rispetto al contesto nord milanese.

Mentre il Mo.Om Hotel, albergo a 4 stelle con Spa, ristorante, sale meeting e servizi esclusivi, è diventato un importante punto di riferimento per l’ospitalità legata all’aeroporto di Milano Malpensa e a Rho Fiera Milano.

«Le performance e le potenzialità di questi asset – ha sottolineato l’ad di Ram, Mario Bertolotti – sono decisamente significative e l’attività di consulenza di Resolute, in totale condivisione di valori e obiettivi con la proprietà, ha permesso di farle emergere in un momento in cui, grazie alle Olimpiadi invernali, Milano e la Lombardia sono al centro dell’interesse internazionale».