Mille delegati dal mondo all’Hospitality Investment Conference di Roma

Oltre 1.000 delegati provenienti da tutta Europa, Asia e Usa in rappresentanza di 18 Paesi si sono riuniti a Roma in occasione dell’Ithic 2024, l’annuale Italian Hospitality Investment Conference.

Si è trattata di un’edizione molto più internazionale delle precedenti, come sempre organizzata da Teamwork Hospitality, grazie alla presenza di alcune delle più autorevoli voci nel panorama degli investimenti, delle gestioni e del sistema istituzionale di Roma Capitale, fra le quali quella del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato, e di Gianluca Caramanna, consigliere del Mitur.

Sul fronte delle gestioni hanno contribuito a questa edizione le presenze di Sir Rocco Forte, Elisabetta Fabri (ceo Starhotels), Giorgio Marchegiani (ceo Unahotels), Gabriele Burgio (ceo Alpitour), Sara Digiesi (ceo Best Western), Liliana Comitini (ceo B&B Hotels), Stefano de Santis (ceo Aries Group) e molte altre.

Significativa la presenza di alcune istituzioni legate al mondo della finanza e degli investimenti, fra le quali Ice, Invitalia, Bce. L’attenzione dei partecipanti è stata particolarmente concentrata sulle analisi previsionali condotte da autorevoli società di ricerca come Str Global, Hostats, Oxford Economics, Thrends e sulle dinamiche dei nuovi prodotti alberghieri e la loro ibridazione (Campus X, Yellow Square, Numa, limehome).

La due giorni ha testimoniato anche il lancio di alcuni nuovi report di sicuro supporto per le strategie e le scelte imprenditoriali nel settore dell’ospitalità, come il Senior living market report, il Luxury hospitality report 2024, e l’India incoming Italia realizzati a cura di Thrends. Presenti i fondi di investimento con maggiore esposizione su questa asset class, fra i quali Bain Capital, Covivio, Limestone Capital, Omnam, Smeralda Holding, Hip Blackstone, Azora, Algebris, Aermont Capital e molti altri.

A fare da cornice alla sesta edizione di Ithic è stato l’Hotel Villa Pamphili, urban resort romano di Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e business in Italia.

«Aver ospitato per il secondo anno consecutivo Ithic, un evento di grande importanza per l’industria dell’hospitality è per noi motivo di orgoglio – ha sottolineato Stefano de Santis, ceo di Aries Group – e di fatto dimostra il ruolo strategico di Roma come centro di networking e investimenti immobiliari nel nostro Paese. Il successo dell’edizione 2024 è un’ulteriore conferma della perfetta sinergia tra Aries Group e Teamwork Hospitality. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel creare connessioni virtuose tra operatori e investitori, contribuendo allo sviluppo di nuove opportunità di crescita e innovazione per il futuro del settore dell’ospitalità».

Tra gli interventi più seguiti quelli che hanno riguardato in particolare Roma, polo di riferimento per l’hospitality: dal sindaco Gualtieri al presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, ampie riflessioni sulla necessità di sottoporre la Capitale ad una attenta “rigenerazione urbana” per quartieri iconici come l’Eur, Ostiense, Flaminio e San Lorenzo. Interventi indispensabili affinché la città possa competere con le grandi Capitali europee come Parigi e Londra.

Per l’assessore Onorato, in particolare, «occorrono fondi e uno status amministrativo adeguato. Il turismo a Roma negli ultimi tre anni è cresciuto grazie ai grandi eventi, dai concerti agli appuntamenti sportivi. Hanno permesso di alzare la permanenza media dei visitatori a 3,9 giorni, ma deve esserci una ricettività variegata ed adeguata».