Minaccia terrorismo, allarme bomba negli aeroporti di Francia e Belgio

Gli effetti della guerra in Israele continuano a tenere sotto scacco l’Europa. Stamane allarme bomba in sei aeroporti francesi: Lille-Lesquin, Tolosa, Nantes, Parigi Beauvais, Lione Bron e Nizza – anche se negli ultimi due l’allerta è già rientrata – e a Ostenda, in Belgio. Per ora nessuna rivendicazione delle minacce di attacchi, ricevute via email, come riferisce la polizia locale. Allarme bomba anche alla Reggia di Versailles, evacuata per la terza volta in cinque giorni.

Gli scali sono stati immediatamente evacuati. Sospesi i voli in partenza – con il rischio di ripercussioni sul traffico aereo in tutto il Paese – mentre per quelli in arrivo in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri sono stati invitati a pazientare all’interno degli aeromobili. A Nizza l’allarme era scattato a causa di un bagaglio abbandonato al Terminal 1, poi prontamente rimosso, a Tolosa era stata segnalata la presenza di un pacco bomba. A Ostenda, al momento dell’allarme, non erano presenti passeggeri, ma una cinquantina di dipendenti aeroportuali, costretti a lasciare l’edificio per consentire la bonifica

Intanto, in un comunicato ufficiale, l’Isis ha rivendicato l’attacco di lunedì sera a Bruxelles, dove un 45enne tunisino ha ucciso due tifosi svedesi ed è morto martedì mattina in un conflitto a fuoco con la polizia: «Un combattente dello Stato islamico ­ ha attaccato due cittadini svedesi», si legge nella nota pubblicata da Amaq, il network del gruppo terroristico. La Svezia è finita nel mirino «perché è nella coalizione contro l’Isis».

«La situazione geopolitica è drammatica con il conflitto nel Medio Oriente – ha sottolineato l’ambasciatore francese in Italia, Martin Briens, a Napoli per la terza edizione del Forum economico Francia-Mezzogiorno – Purtroppo la minaccia del terrorismo è presente. È vero che il conflitto nel Medio Oriente può avere un impatto sul terrorismo in Europa, ma le forze di sicurezza sono pronte e stanno facendo tutto quello che possono per prevenire gli attacchi terroristici».

Notizia in aggiornamento