Minor aprirà tre Nh Hotels nel centro di Parigi

Minor Hotels , già presente a Marsiglia, Lione, Tolosa e Nizza, si prende anche Parigi e apre tre hotel 4 stelle nella capitale francese. Il Gruppo alberghiero internazionale, con oltre 540 hotel in 56 Paesi, è stato scelto dalla società proprietaria degli hotel, la Swiss Life Asset Managers France, per la gestione di 3 Nh Hotels : l ’Ng Paris Gare de l’Est , 207 camere l’ Nh Opéra Paris Faubourg , 103 stanze, che saranno aperti nel primo trimestre del prossimo anno, più una terza struttura, l’ Nh Paris Champs-Elysées , con 90 camere, che sarà presentata nel 2025 dopo una importante ristrutturazione.

Tutti gli hotel sono situati nel cuore della città, in alcune delle zone più rinomate per lo shopping, la ristorazione e vicino ai principali siti turistici come il Louvre, l’Opera Nazionale e gli Champs-Elysées.

Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels e group ceo di Minor International, ha commentato:«Il nostro team ha cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per il Gruppo, quindi siamo lieti di annunciare che, insieme a Swiss Life AM, Minor Hotels arriverà a Parigi con ben tre strutture. Crediamo che questa sia un’opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024».

Al di fuori della Francia, altre recenti aperture del brand includo: Nh Collection Milano CityLife in Italia, Nh Collection Frankfurt Spin Tower in Germania, Nh Collection Maldives Havodda Resort e Nh Collection Dubai The Palm negli Emirati Arabi Uniti, che segna il debutto del brand in Medio Oriente.

Sono previste future aperture Nh Collection in Finlandia, Thailandia e Laos.