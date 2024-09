Minor debutterà nel 2027 a Singapore con un Avani hotel

Da Andy Warhol a Matisse: cinque city break nell’arte Per chi rientra in città ma è già alla ricerca della prossima fuga fuori porta; ma anche per chi deve ancora partire ed è curioso di scoprire mete che combinano... The post Da Andy Warhol a Matisse: cinque city break nell’arte first appeared on ViaggiOff.

Tokyo, viaggio nel futuro tra capsule hotel e robot al ristorante Tradizioni millenarie e innovazione futuristica si intrecciano in Giappone e soprattutto nella sua capitale, Tokyo, considerata una delle mecche dell’alta tecnologia. E la città ricambia la fiducia accordatale proponendo sempre... The post Tokyo, viaggio nel futuro tra capsule hotel e robot al ristorante first appeared on ViaggiOff.

Obiettivo ripartire subito: 10 mete ideali per lo smart working Se le vacanze sono appena finite, ma hanno lasciato dietro di loro il desiderio di ripartire al più presto, si può progettare un nuovo viaggio… oppure programmare un periodo da... The post Obiettivo ripartire subito: 10 mete ideali per lo smart working first appeared on ViaggiOff.