Minor Hotels aprirà 285 hotel nei prossimi tre anni

Più di 285 nuovi hotel nei prossimi tre anni con un aumento dell’offerta complessiva di 47mila camere. È questo l’ambizioso obiettivo di Minor Hotels Europe & Americas, che vuole arrivare al traguardo delle 850 proprietà entro la fine del 2027, collocandosi tra i Gruppi alberghieri più grandi al mondo.

Con oltre 560 proprietà e 81mila camere, il Gruppo che al momento detiene il 50% delle proprietà attuali in Europa, con il nuovo piano di sviluppo prevede di incorporare oltre 100 proprietà in Asia, più di 60 in Medio Oriente e Africa, e 40 in Australia e Nuova Zelanda, per arrivare a una proposta di business di livello globale.

Minor Hotels oltre a voler espandersi in mercati prioritari, come il Nord America e l’Asia settentrionale, cerca i mercati emergenti chiave tra cui figurano il Marocco, l’Egitto e la Turchia. Tra i progetti già in fase di sviluppo, oltre il 90% sarà regolato da contratti di gestione alberghiera o franchising, poiché il Gruppo vuole riequilibrare proprietà proprie con quelle in leasing, gestite e in franchising, per garantire una crescita sostenibile e diversificata, visto che al momento circa il 70% del portfolio attuale è di proprietà o in leasing, e l’obiettivo è bilanciare questa proporzione al 50% entro il 2027.

FOCUS SUL SEGMENTO LUSSO E BRAND RESIDENCES

In particolare, nei piani di sviluppo, il segmento lusso rappresenterà un terzo delle nuove aperture previste dal piano triennale, con i brand Anantara, Tivoli ed Elewana Collection, e con previsione di importanti ristrutturazioni di molte delle sue proprietà di lusso, come l’hotel Anantara a Hua Hin, in Thailandia. Un altro terzo si concentrerà sul rafforzamento del segmento premium, con Nh Collection, Avani e nhow.

Nel 2025 Minor Hotels prevede anche il lancio di due nuovi brand e il rafforzamento dell’offerta legata al benessere e all’approccio olistico, ormai una priorità strategica per Minor Hotels in tutti i suoi brand, come dimostrano le recenti aperture del Layan Life by Anantara a Phuket.

«Continuiamo a impegnarci nella crescita strategica in diverse regioni, cercando sempre di offrire esperienze innovative che creino valore per i nostri ospiti e partner – ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels e Minor International – La nostra expertise nel lusso esperienziale, l’evoluzione dei nostri brand, la nostra strategia asset-right e il focus sulle branded residences sono i pilastri dei nostri ambiziosi piani per i prossimi anni».

Proprio le branded residences rappresentano un elemento centrale dei piani futuri, e Minor Hotels, che è stato un pioniere in questo segmento negli anni ’90 con lo sviluppo delle Layan Residences by Anantara a Phuket, intende accelerare la crescita del settore sia in destinazioni turistiche, sia urbane, con progetti nelle città chiave.

In questo senso la recente apertura di Anantara Ubud Bali Resort, che include un futuro progetto residenziale, e i prossimi progetti residenziali previsti in Europa, Asia, Medio Oriente e Africa – tra cui quelli confermati a Ras Al Khaimah, Sharjah, Oman e Tanzania – rafforzeranno ulteriormente la presenza di Minor Hotels in questi mercati.

A livello globale, il Gruppo prevede una forte crescita nelle branded residences con i marchi Anantara e Nh Collection, specialmente in Europa e Medio Oriente.

PROSSIME APERTURE

Tra le novità più attese, il Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, situato sulle colline di Gaia in Portogallo, in una storica cantina di vino di Porto, che aprirà a Febbraio; nhow Roma (Q2), la decima proprietà del brand nhow, noto per il suo design innovativo, che rafforzerà la presenza di Minor Hotels nel segmento lifestyle in Europa e Avani+ Barbarons Seychelles Resort (Q3), un’importante ristrutturazione trasformerà completamente questa proprietà in una struttura di punta del brand Avani che si espanderà nell’Oceano Indiano.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor Hotels