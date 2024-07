Minor Hotels, è Gabriele Coen il direttore sviluppo Italia

Minor Hotels Europe & Americas ha nominato Gabriele Coen development director per l’Italia. La catena alberghiera continua così a rafforzare la propria presenza nel Paese, che attualmente conta 58 strutture.

Da maggio Coen – laureato in “Economia e business administration” presso l’Università Roma Tre – è responsabile del consolidamento e della crescita dei brand Anantara, Tivoli, Nh Collection, Avani, nhow e Nh in Italia, che offrono ai viaggiatori un ampio portfolio di alternative in città strategiche e sulla costa.

Prima di fare il suo ingresso nel Gruppo, Coen ha rivestito diverse posizioni di rilievo nel settore turistico per aziende come Numa, Sonder e Sweet inn, a Milano, Roma, Firenze e Venezia. Ha inoltre trascorso cinque anni a New York, dove ha lavorato in veste di revisore contabile per Baker Tilly e Funaro & Co, e come broker immobiliare con licenza nello Stato di New York.

Coen lavorerà nella sede di Roma nel development department guidato da Laia Lahoz, chief assets and development officer di Minor Hotels Europe & Americas.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Gabriele nella famiglia Minor Hotels – sottolinea Lahoz – L’Italia è un mercato strategico, il secondo più importante del Gruppo dopo la Spagna, con ottime previsioni di crescita e in cui intendiamo espanderci nel segmento del lusso attraverso i nostri brand Anantara e Tivoli. Con Gabriele alla guida, sapremo cogliere le migliori opportunità».

Minor Hotels Europe & Americas gestisce un portfolio di strutture appartenenti a sei brand in Italia: Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, Anantara Palazzo Naiadi Rome, Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, Tivoli Firenze Palazzo Gaddi, NH Collection Milano CityLife, NH Milano Corso Buenos Aires, Avani Rio Novo Venice Hotel e Avani Palazzo Moscova Milan Hotel.

Foto inviate dall’ufficio stampa Minor Hotels.