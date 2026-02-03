Minor Hotels entra nel portfolio di Hopscotch Tourism Italy

03 Febbraio 12:45 2026

Minor Hotels entra nella rete di Hopscotch Tourism che assume la gestione delle relazioni con la stampa e lo sviluppo di progetti di visibilità in Italia del brand, coinvolgendo influencer e opinion leader nei settori travel e lifestyle.

La Hopscotch Tourism Italy, con sede a Milano, si è aggiudicata l’incarico a seguito di una gara d’appalto, confermando il proprio posizionamento come partner di riferimento per i grandi gruppi alberghieri.

Tra tutti i marchi del Gruppo Minor Hotels, la sede di Milano seguirà Nh Collection, Nh Hotels, nhow, Avani, Colbert e iStay, sviluppando progetti di comunicazione su misura per ciascun brand.

La collaborazione ha come obiettivo quello di rafforzare la brand awareness di Minor Hotels in Italia e consolidarne il posizionamento nel mercato dell’hôtellerie, valorizzando il Gruppo come player globale di riferimento, capace di coniugare eccellenza del servizio, innovazione, sostenibilità e una proposta articolata di brand distintivi.

«Siamo entusiasti – ha dichiarato Serena Valle, ceo Hopscotch Tourism in Italia – di intraprendere questo percorso al fianco di Minor Hotels, un Gruppo che rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore dell’ospitalità. La nostra esperienza nel turismo e la conoscenza approfondita del mercato italiano ci permetteranno di sviluppare attività strategiche e creative, capaci di valorizzare l’identità del Gruppo e l’eccellenza della sua offerta».

Irene Fernández, vice president pr and communications, Minor Hotels Europe & Americas: «L’Italia rappresenta un mercato strategico fondamentale per Minor Hotels, che sta entrando in una nuova fase di espansione e consolidamento del proprio portafoglio nella regione. Stiamo ponendo particolare attenzione all’accelerazione della crescita dei nostri soft brand, in particolare iStay Hotels by Nh e Colbert Collection, attraverso il modello del franchising. La nostra comunicazione si rivolgerà sia ai consumatori finali sia alla comunità di investitori e proprietari alberghieri, per rafforzare la presenza sul territorio e promuovere una crescita sostenibile nel lungo periodo, offrendo esperienze di eccellenza ai nostri ospiti».

