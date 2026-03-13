Minor lancia The Wolseley Hotels, primo flagship a New York

13 Marzo 07:00 2026

Minor Hotels ha annunciato il lancio globale di The Wolseley Hotels, con la sua prima struttura che aprirà a New York City all’inizio del 2027.

Situato a pochi passi da Bryant Park, nel centro di Manhattan, il Wolseley Hotel New York rappresenterà il primo hotel del brand a livello mondiale e consacrerà New York come destinazione di punta per The Wolseley Hotels. L’apertura segnerà anche il debutto negli Stati Uniti del ristorante e bar The Wolseley, portando così uno dei locali più rinomati di Londra sulla scena internazionale.

L’hotel è ospitato in un edificio storico situato al 130 West 44th Street e progettato dal rinomato studio di architettura McKim, Mead & White. La struttura inaugurerà un nuovo capitolo di ospitalità di alto livello in una delle città più dinamiche al mondo.

Dillip Rajakarier, ceo Minor International, società madre di Minor Hotels, ha commentato: «Il lancio di The Wolseley Hotels segna un nuovo entusiasmante capitolo per Minor Hotels. Ispirati dal successo duraturo di The Wolseley a Londra, la nostra visione è quella di creare hotel caratterizzati dall’eccellenza culinaria, dal carattere architettonico e da un autentico senso dell’occasione. The Wolseley Hotel New York costituisce il nostro primo fiore all’occhiello e definisce lo standard per l’espansione globale del marchio».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor Hotels
Dillip Rajakarier Minor Hotels Minor International New York City
