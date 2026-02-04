Mirabilandia riaprirà i cancelli dal 2 aprile

Mirabilandia è pronta a riaprire i cancelli. La nuova stagione del parco divertimenti partirà giovedì 2 aprile, dalle 10:30 alle 18. In occasione delle festività pasquali, l’apertura di Mirabilandia si trasformerà in un lungo ponte di sei giorni consecutivi.

A dare il benvenuto ai visitatori, ci saranno tutti i personaggi di Nickelodeon Land, da SpongeBob e Patrick alle Tartarughe Ninja, fino a Dora e la Paw Patrol, con le tante sorprese dell’area tematizzata dedicata alle famiglie con bambini e ai giovani adulti.

La stagione 2026 di Mirabilandia promette inoltre un calendario ricco di eventi, show e spettacoli pensati per ogni tipo di pubblico. Per gli amanti dell’adrenalina, non mancheranno le attrazioni da record come iSpeed, Katun e Divertical e i rombanti motori di Ducati World. Atmosfere fuori dal tempo si troveranno nella Far West Valley e nell’area preistorica di Dinoland. Gli amanti del brivido troveranno pane per i loro denti nella horror house The Walking Dead, ispirata alla celebre serie Tv e unica nel suo genere in Italia.

Da sabato 13 giugno a domenica 30 agosto tornerà anche il parco acquatico Mirabeach. La stagione 2026 di Mirabilandia si concluderà domenica 1° novembre.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mirabilandia