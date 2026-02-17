Miramis nomina Roberta Davanzo area general manager Italia

Per Miramis, parte di Qarlbo Ab, società di investimento globale con sede in Svezia, una nuova area general manager per il mercato italiano: si tratta di Roberta Davanzo che con il suo ingresso rafforza il team di leadership del Gruppo e si inserisce nello sviluppo del progetto internazionale di Miramis nel settore dell’hospitality, con una solida base in Italia.

La nuova figura guiderà le attività di Miramis, con responsabilità su risultati, operatività, attuazione dei progetti e sviluppo dei team, a supporto delle attività attuali e future del Gruppo nel settore dell’hospitality, lavorerà a stretto contatto con il management team per supportare la gestione delle proprietà esistenti e dei nuovi progetti, con focus sulla creazione di valore nel lungo periodo, sul livello di customer experience e sulla valorizzazione del territorio.

Roberta Davanzo porta in azienda 20 anni di esperienza in ruoli apicali nel segmento dell’ospitalità di lusso. La sua carriera si è consolidata tra Italia e Grecia e include incarichi di alto profilo all’interno di Marriott International per brand internazionali come St. Regis, Luxury Collection, Westin e Sheraton. La sua professionalità è riconosciuta nel settore per la capacità di coniugare solidi risultati commerciali con elevati livelli di soddisfazione degli ospiti, eccellenza operativa e una leadership fortemente orientata alle persone.

«Roberta è una leader eccezionale, con una profonda competenza operativa e una chiara visione di ciò che occorre per sviluppare strutture di ospitalità che durino nel tempo, preservandone la loro esclusività. La sua competenza unisce disciplina finanziaria a una sensibilità autentica per le dinamiche di brand, le persone e l’esperienza degli ospiti. Mentre Miramis continua a crescere in Italia, Roberta avrà un ruolo chiave nel rafforzare le nostre attività, i nostri team e il carattere distintivo di ciascuna destinazione», ha commentato Stefano Cuoco, amministratore delegato di Miramis Italy.

«Sono molto felice di unirmi al team di Miramis in un momento in cui il Gruppo sta definendo con chiarezza la propria direzione strategica. Ciò che mi ha attratta è l’attenzione alla qualità, alle persone e a destinazioni con una forte identità. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i team per rafforzare i risultati già raggiunti, valorizzare i talenti e creare esperienze di ospitalità che siano al tempo stesso contemporanee e durature», ha aggiunto Roberta Davanzo.

