Miramis: torna il Recruiting Day, 60 posizioni aperte

Quarta edizione del Recruiting Day organizzato da Miramis, brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab, che si terrà mercoledì 28 gennaio, dalle 9 alle 18, presso l’hotel La Roqqa, a Porto Ercole.

Circa 60 le figure ricercate per la stagione 2026, su un totale di 190 collaboratori, principalmente nell’ambito ristorazione, oltre che per l’accoglienza e le attività di sistemazione camere, per le tre strutture di Miramis già operative a Porto Ercole e Porto Santo Stefano: gli hotel La Roqqa e Torre di Cala Piccola, e l’Isolotto Beach Club.

Anche quest’anno, i centri per l’impiego di Orbetello e Grosseto hanno collaborato all’organizzazione della giornata di recruiting. I colloqui dei candidati verranno, invece, gestiti dal team di Miramis.

Stefano Cuoco, amministratore delegato di Miramis Italy, ha commentato: «Per la stagione 2026, abbiamo già confermato il 70% del personale, di cui l’85% proviene da aree limitrofe. L’altissima percentuale di collaboratori residenti nel territorio contribuisce a innescare un circolo virtuoso, in cui è la comunità stessa a diventare una parte fondante dell’accoglienza, in piena sinergia con le logiche del turismo sostenibile».

«Infine – ha concluso Cuoco – l’incremento delle prenotazioni nelle nostre strutture e il costante apprezzamento degli ospiti confermano l’efficacia della nostra strategia che pone la persona al centro. Nel complesso, l’insieme di questi riscontri rafforza ancora di più la nostra convinzione che l’investimento nel capitale umano rappresenti la chiave per offrire un’esperienza indimenticabile e di qualità superiore».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Miramis