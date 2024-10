Missione Finnair: riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2033

Riduzione delle emissioni di carbonio (Co2e/Rtk) del 34,5% entro il 2033. È l’obiettivo fissato da Finnair e basato su dati scientifici – partendo da una base di riferimento del 2023 – convalidato dalla Science Based Targets Initiative.

L’Sbti richiede alle compagnie aeree di decarbonizzarsi all’interno delle proprie operazioni e il kit di strumenti di Finnair per raggiungere il traguardo comprende investimenti in carburanti per l’aviazione sostenibili (Saf) al di là dei requisiti normativi, l’ulteriore miglioramento dell’efficienza operativa, l’ottimizzazione del network e l’aggiornamento del piano di rinnovo della flotta.

L’aumento dell’uso di Saf rappresenta oltre la metà della riduzione di Co2e prevista da Finnair. «I progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo non saranno lineari – osserva Turkka Kuusisto, ceo di Finnair – poiché ci sono ancora sfide relative alla disponibilità e all’accessibilità del Saf, lo strumento più importante del nostro toolkit per i prossimi dieci anni. Abbiamo la necessità di vedere rapidi progressi nel mercato dei Saf per sostenere le iniziative di decarbonizzazione dell’industria dell’aviazione».

In concomitanza con la definizione del nuovo obiettivo a medio termine, Finnair ha rivisto il suo obiettivo climatico a lungo termine, che prevede il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2045. Dopo un’attenta valutazione, Finnair ha deciso di allineare le proprie ambizioni climatiche a lungo termine con l’obiettivo comune del settore di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Il precedente obiettivo a lungo termine era stato fissato nel 2019, prima delle pesanti ricadute causate dalla pandemia e prima che la guerra in Ucraina portasse alla chiusura dello spazio aereo russo e alla conseguente perdita dell’accesso alla rotta breve tra Europa e Asia, efficiente in termini di emissioni. Inoltre, l’obiettivo della neutralità delle emissioni di carbonio si basava in gran parte sulla compensazione. Il raggiungimento di un obiettivo di zero emissioni comporta invece un ruolo molto più limitato per le compensazioni.

«In questo momento – riassume Kuusisto – la nostra attenzione è rivolta ai prossimi dieci anni e al raggiungimento del nostro obiettivo scientifico di ridurre l’intensità delle emissioni di Co2e del 34,5% entro il 2033. Allo stesso tempo, continuiamo a sostenere l’obiettivo comune del settore di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, come indicato dall’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata)».

Finnair monitorerà e riporterà annualmente i suoi progressi rispetto all’obiettivo nei suoi rapporti di sostenibilità.