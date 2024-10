Mister slot, Palombelli: «Così gestiamo il tesoretto dei vettori»

Altro che criptovalute, nel trasporto aereo la moneta di scambio più preziosa sono gli slot, ovvero le bande orarie per i decolli delle aerolinee che in taluni casi assumono valori quasi inestimabili per riempire aerei e fare la fortuna di certe rotte. Un tesoretto che dal 1997 è gestito da Assoclearance, l’associazione no profit incaricata dallo Stato di assegnare gli slot e raccomandare gli orari, che ha come membri 6 compagnie aeree e 17 gestori aeroportuali italiani.

I vettori e le società di gestione degli scali che beneficiano di questo servizio ne sopportano i costi, in funzione degli slot concessi e del volume di movimenti generati. Intervistiamo il presidente Fausto Palombelli, grande esperto di trasporto aereo con importanti trascorsi nel management di Alitalia e Aeroporti di Roma.

Come svolge in concreto la propria attività Assoclearance?

«Di fatto, è il coordinatore nazionale degli slot: un regolatore che si occupa di pianificare i voli e ottimizzare la capacità massima degli aeroporti. Faccio un esempio pratico: per la winter 2024-25, dal 27 ottobre al 29 marzo, il coordinatore riceve, con un anticipo di circa sei mesi, le richieste orarie di atterraggio e decollo. L’Enac stabilisce lo status degli aeroporti, differenziandoli in “coordinati (20 scali) o ad orari facilitati (4 scali)”, in funzione del livello di congestione del traffico. La pianificazione dei vettori avviene sulla base della disponibilità di aeromobili e relativi equipaggi, nonché della necessità di collegare coppie di aeroporti, in particolare quelli intercontinentali, ad orari graditi ai passeggeri. Gli aeroporti, da parte loro, tendono a voler impiegare al massimo la loro capacità infrastrutturale, ovvero il numero di movimenti gestibili giornalmente, stabiliti dai Comitati di Coordinamento Aeroportuale».

Quando entrate in gioco voi e in che modo?

«Una volta ricevute le richieste di slot da parte di un vettore e dopo aver verificato se questi è autorizzato a volare in Italia, il nostro team controlla se si è in presenza di diritti storici sugli orari o se si tratta di una richiesta nuova. Analizziamo la situazione nel complesso e procediamo con la conferma dello slot se disponibile, oppure offriamo alternative al vettore. In caso di impossibilità a offrire uno slot “accettabile”, la richiesta viene posta in lista di attesa».