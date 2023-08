Mistral Tour, gran ritorno in India: «Ora puntiamo ai livelli del 2019»

Un ritorno al pareggio di fatturato e passeggeri rispetto al 2019. Dati alla mano, cresce Mistral Tour nel 2023 in India, tra le ultime destinazioni ad aprirsi al turismo.

«Malgrado sia stata tra le ultime mete a ritornare accessibile ai turisti italiani nel 2022, l’India ha avuto una ripartenza 2023 lenta ma in costante crescita – sottolinea Marta Lion, product manager India, Mistral Tour – Segno che gli italiani non vogliono rinunciare a visitare una destinazione che custodisce peculiarità uniche. L’India segna dati molto positivi soprattutto per le partenze dal secondo semestre 2023: quelle di gruppo sono in gran parte confermate ma sono soprattutto le richieste di viaggi personalizzati e su misura a crescere».

A dare slancio alla ripresa dell’India ha contribuito l’inserimento del collegamento Fiumicino-Nuova Delhi, operato da Ita Airways, che, favorendo i collegamenti da tutta Italia, consente di raggiungere direttamente l’India.

«Programmiamo l’India da oltre 40 anni e abbiamo un controllo totale su tutta la filiera dei fornitori di servizi continuamente valutati e selezionati tramite il nostro ufficio a Delhi – prosegue Marta Lion – Abbiamo personale italiano Mistral residente in India da oltre 35 anni che ha la supervisione costante e continuativa su quanto offriamo. Tutto ciò ci permette di avere il controllo di ogni singolo servizio erogato, di metterlo a punto e di migliorarlo».

La clientela che sceglie Mistral Tour richiede di poter viaggiare in piccoli gruppi, tanto che nelle partenze da catalogo è stato inserito un massimo di 19 partecipanti. In forte aumento le richieste di abbinamento di itinerari classici a esperienze autentiche e insolite, così che, anche per l’India, sono stati inseriti a catalogo dei tour QExperience.

Cresce anche il desiderio di esplorare l’India con la sicurezza di un viaggio strutturato che lascia però ampia autonomia e libertà – come le proposte Party India – così come sono sempre più ambite, soprattutto per i viaggi di nozze, gli itinerari Prestige.

Tra le aree in crescita si inserisce il Kerala che attira sempre di più viaggiatori individuali, amanti della natura e delle pratiche ayurvediche. Intanto, le prenotazioni in advance booking sono in costante aumento: «Sempre più persone vogliono ammirare l’incredibile bellezza, storica, culturale, architettonica e naturalistica che questo paese offre – conclude Marta Lion – e per farlo sanno che organizzandosi in anticipo possono ottenere le tariffe migliori e assicurarsi un posto nei viaggi con partenza programmata».

Per rimanere aggiornati sulle novità della programmazione India gli agenti di viaggio, da settembre, seguiranno i consueti appuntamenti dell’Academy di Quality Group e del Qataloghiamoci online live. Potranno partecipare al roadshow autunnale e chi frequenta il Master Del Quality Group in Comunicazione Digital avrà l’opportunità di seguire una formazione speciale con focus totalmente dedicato alla comunicazione dell’India attraverso i social media.