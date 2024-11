Mitur, alluvione Valle d’Aosta e Piemonte: 15 milioni alle imprese

Courmayeur, stagione bianca al via tra sci, ciaspole e rifugi gourmet Conto alla rovescia per gli appassionati della montagna d’inverno e degli sport sulla neve: la fine del mese di novembre segnerà per molte località l’inaugurazione della nuova stagione. Tra queste... The post Courmayeur, stagione bianca al via tra sci, ciaspole e rifugi gourmet first appeared on ViaggiOff.

Dal Medioevo al Novecento: viaggio nel tempo nella Cechia dei videogame Quando il futuro digitale arriva dal lontano passato: sono tanti i videogame che attingono non solo a saghe fantasy ma anche alla storia antica e alle leggende per sviluppare le... The post Dal Medioevo al Novecento: viaggio nel tempo nella Cechia dei videogame first appeared on ViaggiOff.

Da Zerocalcare a Pennac: BookCity torna a Milano La grande scritta di BookCity Milano è tornata ad accogliere visitatori, turisti e locals nei cortili del Castello Sforzesco: nel capoluogo meneghino torna la festa diffusa dei libri e della... The post Da Zerocalcare a Pennac: BookCity torna a Milano first appeared on ViaggiOff.