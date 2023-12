Mitur, firmato il decreto ristori

per gli incendi in Sicilia e Sardegna

Il dado è tratto. A quattro mesi dal varo del decreto Omnibus, nell’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, arriva la firma sul provvedimento ristori per gli incendi in Sicilia e Sardegna, quasi a ridosso delle vacanze di Natale: segno che il clima di festa resta la miglior panacea per risolvere tutti i problemi.

«Il decreto è stato firmato, siamo nella fase operativa per lavorare all’avviso da pubblicare sul sito del ministero», fanno sapere dal Mitur. Proprio ieri, intanto, Sicilia ancora in primo piano, grazie all’attivazione, sul sito della Regione Siciliana, della piattaforma per lo sconto sui biglietti aerei per i residenti.

Il Fondo, istituito su proposta del ministro del Turismo Daniela Santanchè e destinato ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo coinvolti, ammontava inizialmente a 10 milioni di euro nel 2023, poi era stato esteso a 15 milioni. A beneficiare dei ristori, tra gli altri, «agenzie di viaggi e tour operator, strutture extra-alberghiere, stabilimenti termali e balneari, parchi tematici, parchi divertimento, agriturismi e campeggi».

Era previsto che il decreto sarebbe stato adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, ma i tempi si sono allungati. Nell’avviso di – imminente? – pubblicazione dovranno essere definiti «i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo».

I roghi avevano preso di mira le due Isole maggiori, a partire dalle fiamme divampate nell’aeroporto di Catania a metà luglio e, subito dopo, in quello di Palermo, seppur per breve tempo. Oltre ai danni materiali, ingenti, il traffico aereo sull’isola aveva subito pesanti disagi, con forti ripercussioni sul comparto turistico, proprio in piena estate. Gli incendi non avevano risparmiato neppure la Sardegna, devastata nelle zone sud e nord orientale.