Moldavia, da dicembre voli da Verona e Bologna targati Wizz

Trasimeno per Tutti: operazione accessibilità per il “cuore dell’Umbria” Si chiama “Trasimeno per Tutti” il progetto che vuole garantire un turismo accessibile e inclusivo nel cuore dell’Umbria. Dalla mappatura delle competenze all’inclusione lavorativa, mira a trasformare il lago in... The post Trasimeno per Tutti: operazione accessibilità per il “cuore dell’Umbria” first appeared on ViaggiOff.

Trekking con l’alpaca e picnic sui prati: l’autunno green del Ticino Il clima ancora mite e la bellezza dei paesaggi autunnali sono due degli elementi che rendono questi mesi un bel periodo per vivere esperienze immersive in Ticino, a stretto contatto... The post Trekking con l’alpaca e picnic sui prati: l’autunno green del Ticino first appeared on ViaggiOff.

Manifesto del pane: la ricetta (e le regole) di Slow Food C’è una storia su tutte che risale davvero alla notte dei tempi: è quella del pane, di cui oggi 16 ottobre si celebra il World Day, ricorrenza collegata alla Giornata... The post Manifesto del pane: la ricetta (e le regole) di Slow Food first appeared on ViaggiOff.