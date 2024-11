Mondo di Babbo Natale by Giver: c’è ancora posto per il 4 dicembre

Dopo aver già esaurito il primo aeromobile, ci sono ancora posti disponibili per la partenza del 4 dicembre con Giver per un’esperienza magica a Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale in Lapponia.

Il viaggio di Giver nel Mondo di Babbo Natale prevede il Santa Express, ovvero l’esclusivo volo diretto da Milano Malpensa a Rovaniemi.

In sole 4 ore di volo, le famiglie raggiungeranno il cuore della magia natalizia senza doversi preoccupare degli stressanti stop over a Helsinki. Questo permetterà ai viaggiatori di sfruttare al massimo il tempo a disposizione per vivere le meraviglie della Lapponia.

Per coloro che risiedono a più di 250 chilometri da Milano, Giver offre un pernottamento gratuito a Milano Malpensa la notte precedente la partenza, per agevolare il viaggio.

Per rendere il soggiorno ancora più confortevole, Giver fornisce un equipaggiamento termico gratuito per tutta la durata del soggiorno, inclusi giacche, guanti, scarponi e accessori, per affrontare le basse temperature artiche. Si tratta di un servizio pensato per le famiglie, che possono godersi le escursioni e le attività all’aperto senza preoccuparsi del freddo.

I clienti potranno poi contare su un’assistenza esclusiva durante tutto il soggiorno grazie al personale esperto Giver presente a Rovaniemi. Gli accompagnatori locali, altamente qualificati, saranno a disposizione per garantire un’esperienza senza pensieri e per rispondere a qualsiasi esigenza.

Con Giver, i passeggeri vivranno un’esperienza che li porterà nel cuore del Natale, tra le meraviglie della natura artica e l’atmosfera unica di Rovaniemi.