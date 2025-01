Mongolian Airlines, da aprile volo diretto Bergamo-Ulan Bator

La ricetta dei churros, le frittelle dolci tipiche della Spagna La Spagna si conferma anche nel 2025 meta prediletta per i food lover. Lo testimonia anche un’analisi condotta da Remitly che vede tra i dieci cibi di strada più popolari... The post La ricetta dei churros, le frittelle dolci tipiche della Spagna first appeared on ViaggiOff.

La Spagna di Pedro Almodóvar: tour tra le location dei film più iconici I film di Pedro Almodóvar possono essere considerati anche un viaggio nel cuore della Spagna, dei suoi paesaggi e delle sue località, dalle più famose alle gemme nascoste. Tra le... The post La Spagna di Pedro Almodóvar: tour tra le location dei film più iconici first appeared on ViaggiOff.

Capitali della Cultura 2025: la storia d’Europa è qui La storia del Novecento con i suoi eventi cruciali si affaccia con forza nelle Capitali della cultura europea scelte per il 2025. Sono città con un passato intenso da cui... The post Capitali della Cultura 2025: la storia d’Europa è qui first appeared on ViaggiOff.