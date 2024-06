Montagna, al via le domande per i finanziamenti degli impianti di risalita

Coolcation alla tirolese: l’Austria sfodera i suoi assi per un’estate al fresco Ormai è assodato: la primavera e l’inizio dell’estate 2024 non sono stati idilliaci in tutta Italia, con copiose piogge al nord (e non solo) e belle giornate a singhiozzo. Ma,... The post Coolcation alla tirolese: l’Austria sfodera i suoi assi per un’estate al fresco first appeared on ViaggiOff.

Andar per botteghe a Milano: arriva la guida ai “Tesori di Quartiere” Lo shopping è sempre una componente amata in un viaggio, per portarsi a casa un souvenir o scoprire curiosità locali. E se per fare acquisti si va alla scoperta di... The post Andar per botteghe a Milano: arriva la guida ai “Tesori di Quartiere” first appeared on ViaggiOff.

Calciomania: la ricetta della pizza-scarpino di chef Ciro Di Maio Archiviati gli Europei di Atletica, e alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, è tempo di “pallone” con i campionati Uefa Euro 2024, in corso in Germania. Un’occasione per declinare lo... The post Calciomania: la ricetta della pizza-scarpino di chef Ciro Di Maio first appeared on ViaggiOff.