Montecitorio, spunta la proposta di legge per promuovere il turismo motoristico

Andar per Miele: calendario di feste e sagre nel segno dell'oro giallo È partita la nuova stagione di "Andar per Miele", l'agenda degli appuntamenti dell'Associazione Le Città del Miele previsti fino a dicembre, con feste e sagre in tante regioni italiane. Torna...

Trieste diventa palcoscenico: oltre 200 eventi gratuiti in estate In città, sì, ma circondati dal mare in una scenografia naturale da ammirare anche seduti al tavolino di un caffè storico. L'estate a Trieste è tutta da vivere tra relax,...

Polonia per food lover: la ricetta degli amatissimi pierogi Tutti pazzi per il food polacco. Lo testimonia l'evoluzione della scena gastronomica. Salgono infatti a sei i ristoranti stellati inseriti nella prestigiosa Guida Michelin 2024. Danzica si aggiudica la prima...