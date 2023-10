Monterosa Ski apre le vendite della stagione invernale 2023-24

È il 1° dicembre la data ufficiale di inaugurazione della stagione invernale che proseguirà fino al 14 aprile 2024 sulle piste di Monterosa Ski, che corrono a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte. Diversi, invece, i calendari delle aperture per le aree satelliti di Antagnod, Brusson, Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Alpe di Mera con avvio tra il 6 ed il 7 dicembre.

Reduci da un’estate che ha fatto registrare numeri importanti sia in termini di presenze (+15) che di fatturato (+22,17%), in casa Monterosa Ski si sta lavorando perché la stagione invernale, per la quale è iniziato il countdown, segni un successo capace di eguagliare se non superare i numeri del 2019, stagione di riferimento pre-pandemica.

La conferma del ritorno degli stranieri, soprattutto da Nord Europa, Uk e Paesi Bassi sarà cruciale, ma un ruolo non secondario lo giocheranno le importanti migliorie apportate agli impianti sia in termini di innevamento che di sicurezza, al fine di rendere sempre più esclusiva ed emozionante l’esperienza sulla neve del comprensorio.

A partire dalla nuova seggiovia Moos, nella Valle di Gressoney, che collegherà̀ la parte terminale della pista Moos agli impianti Staffal-Sant’Anna e Staffal-Gabiet, evitando agli utenti un tratto a piedi. Inoltre, la Moos servirà la pista di slittino Murmeltier, che entrerà in esercizio nell’inverno 2024-25, a Gressoney-La-Trinité, lunga 550 metri e dedicata alla discesa con slittini in legno, completa di innevamento programmato e illuminazione per le attività in notturna.

Forte attenzione in tutti i comprensori per la sicurezza come ha avuto modo di evidenziare Giorgio Munari, amministratore delegato di Monterosa S.p.A.: «La sicurezza degli impianti dell’intero comprensorio è stata posta al primo posto delle nostre voci di spesa nella preparazione della stagione invernale 2023-24. È l’aspetto fondamentale da cui derivano gli altri investimenti volti a migliorare l’esperienza dell’utente sulle nostre piste. Da qui l’acquisto di due mezzi battipista, il completo rinnovamento della segnaletica sul comprensorio Champoluc-Gressoney e la costruzione di un nuovo fabbricato a servizio dello Snow Park S. Anna di Gressoney-La-Trinité con a disposizione biglietteria, deposito giochi e bagni pubblici. A Champorcher, infine, abbiamo avviato la posa di un nuovo tappeto di risalita di 195 metri in sostituzione dello skilift BabyLaris».

Lo skipass giornaliero per le tre Valli (Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna) andrà da un minimo di 38 euro a un massimo di 65 euro.

Sono inoltre già online le vendite degli skipass con l’applicazione del prezzo dinamico che ormai da due stagioni segna un ottimo successo. In sostanza, il prezzo dinamico lo si può sintetizzare con la formula del prima acquisti e meno paghi: per gli skipass di giornata e plurigiornalieri del comprensorio Monterosa Ski 3 Valli sarà applicata una tariffazione dinamica che ha come base di partenza il prezzo del giornaliero con tariffe che variano da un minimo di 38 euro a un massimo di 65 euro. In sostanza, maggiore è l’anticipo dell’acquisto online, maggiore è il risparmio.