Monterosa Spa: utile a 1,7 milioni e skipass dinamico

Si è chiuso con un utile netto di 1,7 milioni di euro, e con ricavi delle vendite e delle prestazioni che ammontano ad oltre 19.3 milioni di euro, il bilancio d’esercizio 2023 di Monterosa Spa.

Per il comprensorio si tratta di un solido record di fatturato, che acquisisce un significato ancora più evidente, come spiega, con giusta soddisfazione, il presidente di Monterosa Spa Roberto Vicquéry: «Perché Monterosa Ski è stato uno dei pochi comprensori dell’arco alpino, nella stagione invernale 2022/2023, ad aver mantenuto invariato il prezzo degli skipass, per altro in un periodo di forte aumento generalizzato dei prezzi dei beni. Nonostante l’importante fatturato registrato, non è stato possibile controbilanciare totalmente l’aumento dei costi gestionali, influenzati pesantemente dall’impennata del prezzo delle materie prime, energia elettrica su tutte, la cui spesa annuale è più che raddoppiata rispetto all’esercizio scorso, arrivando addirittura a superare i 4 milioni di euro, anche perché, nella passata stagione, siamo stati pesantemente danneggiati, rispetto ad altri comprensori dell’arco alpino, dalle scarse precipitazioni nevose che ci hanno costretto a far fronte a spese altissime per mantenere al meglio le piste attraverso l’innevamento artificiale».

E conclude: «Oggi voglio sottolineare in particolar modo gli sforzi, l’impegno e il lavoro delle nostre maestranze, che rappresentano il cuore pulsante della società e che ci hanno permesso di raggiungere numeri come quelli appena annunciati».

Intanto si scaldano i motori per la prossima stagione: il 1° dicembre sarà la data ufficiale di inaugurazione dell’attesa stagione invernale 2023/24 che proseguirà fino al 14 aprile 2024 sulle piste di Monterosa Ski. Sono stati già stilati i calendari delle aperture per le ski aree satelliti di Antagnod, Brusson, Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Alpe di Mera con diverse modalità che partono comunque dai primi di dicembre.

E proprio riguardo agli impianti di risalita per gli abbonamenti, Monterosa Spa conferma l’adozione del prezzo dinamico che ormai da due stagioni segna un ottimo successo. In sostanza, lo si può sintetizzare con la formula del prima acquisti e meno paghi: per gli skipass di giornata e plurigiornalieri del comprensorio Monterosa Ski 3 Valli sarà applicata una tariffazione dinamica che ha come base di partenza il prezzo del giornaliero con tariffe che variano da un minimo di 38 euro a un massimo di 65 euro. In sostanza, maggiore è l’anticipo dell’acquisto online, maggiore è il risparmio.