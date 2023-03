Mosaico, Tura: «Puntiamo sull’Indonesia per i viaggi di nozze»

Il trend per i viaggi di nozze? Filippo Tura, sales manager del tour operator romagnolo Mosaico, ne è sicuro: gli abbinamenti Singapore+Indonesia e Giappone+Indonesia.

«Abbiamo lavorato per 36 anni con il sud est asiatico, partendo dalla Thailandia per poi ampliarci con le destinazioni Indonesia, Indocina, Birmania e così via. A grande richiesta dei nostri agenti di viaggi, nel 2016 abbiamo aggiunto alla programmazione anche il Giappone, una destinazione dedicata a un target molto alto che ci aiuta a valorizzare ancora di più la qualità del nostro lavoro in particolare sui viaggi importanti, i “viaggi della vita” come possono essere i viaggi di nozze», racconta Tura.

«A proposito di viaggi di nozze, abbiamo notato che stanno andando molto bene, infatti, due abbinamenti che uniscono il viaggio di conoscenza al mare meraviglioso. L’abbinata Singapore più Indonesia, per esempio, offre la possibilità di viaggiare in una città avveniristica come Singapore e poi soggiornare a Bali, in particolare nell’arcipelago incontaminato di Karimunjawa, a nord dell’isola di Giava, dove, in mezzo a una natura meravigliosa si trova il Kura Kura Resort, che occupa un intero atollo di 12 ettari. La proposta del Kura Kura Resort è abbinabile a diverse altre destinazioni, come per esempio il Giappone. Un pacchetto di successo, questo, che permette di proporre un viaggio indimenticabile a costi minori rispetto ad altre mete più blasonate, meno stancante in termini di spostamento e con un rapporto qualità prezzo eccellente, tenendo contro, tra l’altro, che il Kura Kura Resort ha un direttore italiano, lo chef italiano, e che il personale del diving center parla italiano».

Il sales manager ricorda poi che «l’ultima destinazione introdotta nel catalogo di Mosaico sono le Maldive, unico corridoio possibile durante il lockdown che, come ultimo arrivato stiamo proponendo a prezzi aggressivi e con soluzioni ibride tra guest house e resort, in modo da offrire anche un contatto diretto con popolazione e tradizioni, assecondando lo spirito che guida i viaggi Mosaico».

Il tour operator ribadisce infine l’importanza «che diamo al settore della sicurezza, prepotentemente venuto alla ribalta in questi anni. Anche in questo senso abbiamo adottato una politica, offrendo un’assicurazione contro le penali di annullamento che garantisce chi prenota il viaggio entro 20 giorni dalla data del preventivo, stimolando, quindi, a non farsi fare dalle agenzie preventivi a vuoto».