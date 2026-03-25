Msc apre i Creative Studios per formare gli artisti

Msc Crociere ha annunciato la creazione di Msc Creative Studios, un nuovo hub che sarà dedicato all’intrattenimento e alla formazione degli artisti.

L’azienda ha acquisito uno studio di produzione a Edimburgo, in Scozia, attualmente in fase di ristrutturazione, che sarà pienamente operativo entro luglio. Lo studio servirà a sostenere la crescita di spettacoli e produzioni per la stagione di fine 2026 di Msc Crociere ed Explora Journeys.

Msc Creative Studios fungerà da polo centrale per lo sviluppo creativo, riunendo sotto lo stesso tetto team creativi, tecnici e di produzione. La struttura sarà dedicata a prove, formazione tecnica, sviluppo delle arti sceniche e preparazione degli artisti prima del debutto degli spettacoli a bordo.

Nello specifico, lo studio includerà uno spazio ad hoc per prove di discipline aeree, undici sale danza, sei studi vocali, uno studio tecnico di registrazione, uffici e camerini, spogliatoi e magazzini per scenografie, oggetti di scena e costumi.

Disporre di una sede dedicata allo sviluppo e alla formazione dell’intrattenimento rappresenta un elemento strategico per sostenere l’espansione e l’evoluzione delle produzioni, garantendo che ogni spettacolo sia pronto al debutto. Al contempo, consolida l’impegno a lungo termine della divisione crociere per l’innovazione nell’offerta di bordo.

Msc Creative Studios si configura come uno spazio in cui artisti, tecnici e creativi possono collaborare sin dalle fasi iniziali di ciascun progetto, favorendo un processo creativo integrato e qualificato. Situato a Edimburgo, riconosciuta tra le principali capitali culturali a livello internazionale, lo studio trae ispirazione dalla vivace energia artistica della città. Da questo contesto nascono nuovi concept pensati per arricchire l’esperienza degli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys, contribuendo a definire nuovi standard nell’intrattenimento.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere