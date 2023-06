Msc battezza Euribia con Sophia Loren e Bob Sinclair

Grande festa a Copenaghen per il battesimo della “green ship” Msc Euribia, nuova ammiraglia e 22ª nave di Msc Crociere. Madrina della cerimonia, nel porto della capitale danese, è stata ancora una volta la leggenda del cinema mondiale Sophia Loren. Dopo la serata condotta da Sarah Grünewald, attrice e modella danese, la festa è proseguita con la cena di gala e con l’intrattenimento del dj set di Bob Sinclar.

Euribia è la seconda nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), il combustibile fossile attualmente più pulito disponibile su larga scala sul mercato, ed è la nave da crociera più efficiente al mondo dal punto di vista energetico. La sua entrata in servizio rappresenta un ulteriore passo avanti di Msc Crociere verso l’obiettivo di zero emissioni nette nel 2050.

«Nel giro di appena 6 mesi, la compagnia ha varato tre navi altamente innovative dal punto di vista ambientale, tecnologico e dell’esperienza di bordo, portando la flotta a raggiungere ben 22 navi, con una capacità complessiva di circa 90.000 posti letto – ha commentato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Questo ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta di itinerari in tutti i mari del mondo. Msc Euribia è una nave costruita pensando al futuro. Con la sua consegna abbiamo fatto un altro grande passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all’orizzonte. Vogliamo inoltre garantire il veloce riadattamento alle nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra fino a un loro totale abbattimento».

A bordo di Euribia sono presenti le tecnologie ambientali più moderne al mondo, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di depurazione dei gas di scarico. Sotto il profilo dell’efficienza energetica, la nave vanta prestazioni superiori ai più recenti requisiti Eedi (Energy Efficiency Design Index) dell’Imo. La nave emette infatti fino al 19% di emissioni di gas serra in meno per passeggero, rispetto alle navi di oggi che utilizzano combustibili marini convenzionali, e fino al 44% di gas serra in meno rispetto alle navi costruite solo 10 anni fa.

La nave è stata progettata pensando al futuro, così da poter incorporare agevolmente le prossime innovazioni in materia di sostenibilità come i carburanti sintetici a zero emissioni e altri carburanti alternativi, non appena essi saranno disponibili su larga scala. Durante il suo viaggio inaugurale, ha navigato a zero emissioni di gas serra – è la prima volta al mondo per una nave da crociera – da Saint Nazaire a Copenaghen, beneficiando delle riduzioni di emissioni consentite dal bio-Gnl con un sistema di mass balance.

Stagione inaugurale in Nord Europa con partenze per crociere di 7 notti da Kiel, Germania e Copenaghen, Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.