Msc Book, la piattaforma per adv compie 10 anni

La piattaforma online per gli agenti di viaggi Msc Book, dedicata alle prenotazioni, celebra il decimo anniversario

Sono quasi 120.000 gli adv di tutto il mondo che sono attualmente registrati su Msc Book e che sin dalla sua introduzione nel 2014, hanno prenotato una crociera a bordo di una delle navi della compagnia per oltre 10 milioni di ospiti.

«La community delle agenzie di viaggi svolge un lavoro eccezionale e ci offre un supporto fondamentale – ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Dopo un decennio di crescita e successo con i nostri partner commerciali, esprimiamo la nostra sincera gratitudine e ringraziamo tutti gli agenti che hanno reso Msc Book ciò che è oggi. L’Msc Book è uno strumento in continua evoluzione e il nostro scopo è quello di aumentare sempre più l’accessibilità ai prodotti e servizi Msc Crociere, arricchendo l’interazione tra gli agenti di viaggi e la compagnia con modalità più facili, veloci ed efficaci».

Nel corso degli anni l’Msc Book è stato migliorato ed è diventato un tool che semplifica e migliora l’esperienza di prenotazione per gli agenti di viaggi per rendere il proprio lavoro più efficiente. Intuitivo e user friendly, è pensato per rendere semplice la prenotazione anche per chi non è esperto di tecnologia. Gli agenti possono navigare visualizzare dettagli sulle navi, itinerari, cabine e servizi, senza bisogno di software complessi con accesso a tutti i prodotti disponibili e presentare ai propri clienti una scelta personalizzata.

La piattaforma permette di consultare date, itinerari e tariffe in tempo reale, garantendo sempre l’accesso alle informazioni più aggiornate e con un’area dedicata permette, non solo una mera panoramica delle azioni commerciali intraprese dalla compagnia, ma anche un utile strumento per accedere direttamente alle prenotazioni delle medesime promozioni ricercate.

Le pagine “Welcome page”, “Home” e “Promozioni” di Msc Book sono state ridisegnate, per rafforzare l’impegno di Msc Crociere a continuare ad ascoltare i feedback degli agenti per migliorare la funzionalità della piattaforma, rendendola più intuitiva, efficiente e facile da navigare per il settore del turismo.