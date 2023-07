Msc compra Italo: countdown per la firma

Manca poco alla chiusura della partita Italo-Msc. Secondo quanto riporta Il Giornale, sono stati sistemati gli ultimi punti della trattativa con l’attuale proprietario, il fondo americano Gip: ovvero, è stato rinnovato il contratto di lavoro per i 1.300 dipendenti del gruppo.

La scorsa settimana, la società di trasporto ferroviario ha tenuto un cda per definire gli ultimi dettagli. Il contratto per i dipendenti sarà rinnovato fino a fine 2024 e in questo modo il fondatore di Msc Gianluigi Aponte avrà un quadro chiaro della situazione dell’azienda.

Il Gruppo Msc dovrebbe quindi acquisire il 99% della società dei treni Ntv per oltre 4 miliardi di euro.

Gip, già socio di Msc in Til, la società che gestisce i terminal portuali di Msc, venderà al Gruppo la quota di maggioranza (72,6% di Italo). Le altre quote saranno cedute da Allianz (11,5%), Infra Investor (7,6%) e MoLagers (0,6%). Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e poi hanno reinvestito: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital.

Obiettivo di Aponte è affiancare alle crociere e al cargo anche il trasporto passeggeri su rotaia, per creare sinergie con il business delle navi.