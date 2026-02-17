Msc Crociere apre le candidature in Sicilia

Msc Crociere apre le candidature in Sicilia
17 Febbraio 11:00 2026

Msc Crociere cerca ad Agrigento e Palermo giovani talenti da impiegare a bordo delle proprie navi. La compagnia, infatti, organizzerà, in collaborazione con Leader School, due giornate dedicate al recruitment: la prima, il 4 marzo ad Agrigento, presso il centro per l’impiego in Via Acrone, 51; la seconda, il 6 marzo a Palermo, presso la sede di Confcommercio in via E. Amari, 11.

Per partecipare alle giornate di recruitment e accedere così alla prima fase di selezione, è necessario inviare la candidatura entro il 23 febbraio attraverso i seguenti link:

Palermo: https://forms.gle/2rf4UtEgjs5jx5Bz6 

Agrigento: https://forms.gle/TkGRHjXQ4EwsywxB9

Durante le due giornate, i team di talent acquisition di Msc Crociere e di Leader School illustreranno le dinamiche lavorative a bordo e svolgeranno i colloqui conoscitivi con i candidati. La ricerca è aperta a numerose figure professionali, tra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, animatori, receptionist e molti altri profili operativi, dal front desk al food & beverage. Altre figure ricercate sono quelle di personale marittimo, tra cui I e II ufficiale di macchina. Fondamentale per tutti, in un contesto internazionale come quello in cui opera la compagnia, è la conoscenza dell’inglese e la padronanza di altre lingue straniere.

 

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc
  Articolo "taggato" come:
Msc Crociere
  Categorie
More NewsNavigare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Clia, ritorno ai record delle grandi navi nel 2023

Clia, ritorno ai record delle grandi navi nel 2023

Costa Crociere torna in Tunisia nel 2023

Costa Crociere torna in Tunisia nel 2023

Norwegian Cruise Line rinnova brand identity e piattaforma

Norwegian Cruise Line rinnova brand identity e piattaforma