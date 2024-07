Msc Crociere, escursioni ad hoc per gli ospiti Yacht Club

Msc Crociere lancia 90 escursioni in esclusiva per gli ospiti dell’Msc Yacht Club. Questa selezione è disponibile in diversi porti dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa, con ulteriori destinazioni previste in altre regioni entro fine anno, in aggiunta al programma di tour esistente.

Si tratta di escursioni organizzate per piccoli gruppi, per esplorare le destinazioni in modo più intimo.

Dall’Msc Yacht Club, gli ospiti potranno usufruire dello sbarco prioritario per poi muoversi con trasferimenti privati. Le proposte spaziano da esperienze culinarie autentiche all’apprendimento delle arti locali, alla visita di tesori architettonici o al coinvolgimento in attività di avventura; e sono prenotabili in anticipo.

«La nuova offerta è nata in seguito ai feedback dei clienti e al desiderio di proporre un’esperienza più esclusiva per gli ospiti dell’Msc Yacht Club – dice Marialuisa Iaccarino, responsabile delle escursioni a terra di Msc Crociere – Gli ospiti beneficeranno di un viaggio senza soluzione di continuità che comprende il servizio dei maggiordomi a bordo ed esclusive guide locali per le escursioni a terra, oltre alla possibilità di rilassarsi e immergersi completamente nella cultura, nella cucina e nelle tradizioni di ogni destinazione». Eccone alcune:

Cannes, Francia: Goditi un’esperienza sensoriale in un laboratorio di creazione di profumi

Gli ospiti potranno creare il proprio eau de cologne personalizzato con fragranze aromatiche, agrumate e di fiori d’arancio in una delle più antiche fabbriche di profumi a conduzione familiare del Sud della Francia. A circa un’ora di auto da Cannes, la città di Grasse è definita la capitale del profumo. Dopo aver creato la propria fragranza, gli ospiti saranno guidati da un profumiere professionista in un tour dietro le quinte della fabbrica, e porteranno a casa le proprie creazioni in una bottiglia da 100 ml con custodia personalizzata.

Genova, Italia: Immergiti in una lezione di cucina preparando il pesto a Santa Margherita Ligure

Scoprire i segreti della preparazione del pesto durante una lezione di cucina a Santa Margherita Ligure, apprendendo alcune tecniche che rendono la cucina italiana la migliore al mondo prima di godere di un’esperienza gastronomica a base di piatti tipici e vino locali. Dopo pranzo, gli ospiti possono visitare Portofino, caratterizzato dalle barche che ondeggiano nel piccolo porto e dalle case arancioni, rosse e rosa che circondano la baia.

Akureyri, Islanda: Trova la pace nelle terme geotermiche Fontana in Islanda

Un’esperienza rigenerante per mente, corpo e anima, con l’acqua ricca di minerali delle terme geotermiche di Fontana situate sul Lago Laugarvatn. Gli ospiti potranno anche assaggiare il pane di segale appena sfornato nel panificio geotermico accanto alle terme. L’escursione include l’opportunità di visitare il Parco Nazionale Þingvellir, area circondata da montagne e una vasta pianura di lava ricoperta di muschio verde e fiori selvatici.

Invergordon, Scozia: Prova il famoso whisky del Glenmorangie Distillery in Scozia

L’escursione offre la possibilità di visitare una distilleria famosa per i whisky di malto fin dal XIX secolo e che ha perfezionato l’arte della distillazione attraverso le generazioni. Un tour guidato permetterà di familiarizzare con ogni fase del processo di distillazione e di provare due dram prima di essere trasportati nella città del XII secolo di Dornoch.

Cozumel, Messico: Goditi un’esperienza di lusso in catamarano e snorkeling

Gli ospiti potranno trascorrere la giornata su un catamarano navigando lungo la costa di Cozumel. Avranno una guida personale locale per il viaggio e l’opportunità di fare snorkeling nelle acque dei Caraibi. La guida li porterà al Colombia Reef, punto di snorkeling tra i migliori di Cozumel. Lì potranno avvistare tartarughe marine, aquile di mare e banchi di pesci scintillanti.

Falmouth, Giamaica: Goditi una cabana lussuosa nei terreni boscosi vicino al fiume Martha Brae

Gli ospiti trascorreranno la loro giornata in una cabana privata lungo il fiume Martha Brae, circondati dalla foresta e dalla tranquillità con un maggiordomo personale.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Msc Crociere