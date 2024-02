Msc Crociere in fiera tra marketing della bellezza e World America

Un 2023 da incorniciare per Msc Crociere, che ha raggiunto i 4,2 milioni di crocieristi grazie ai 1.075 scali effettuati in 14 porti italiani e 16 navi su un totale di 22 dell’intera flotta.

Alla Bit di Milano, la compagnia (Pad. 4 – Stand A07 B14) presenta anche la nuova campagna “In viaggio verso la bellezza”, che sarà attiva in oltre 30 Paesi in tutto il mondo e prevede il coinvolgimento di diversi canali di veicolazione tra cui tv, out of home, stampa, digitale e social media. Si tratta di una campagna che incoraggia il pubblico a scoprire la bellezza delle crociere in modo più consapevole, attraverso il rispetto per l’oceano, il pianeta e l’ambiente e invita il pubblico a immergersi nella scoperta delle destinazioni del mondo Msc.

Leonardo Massa, che ha appena assunto il nuovo incarico di vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, sottolinea i prossimi piani della compagnia: «L’Italia si conferma sempre di più al centro delle strategie internazionali di Msc Crociere. Un Paese nel quale il settore crocieristico genera complessivamente una ricaduta economica pari a circa 15 miliardi di euro, e dà lavoro a oltre 125mila persone».

Per il 2024, continua Massa, «abbiamo ulteriormente migliorato l’offerta dedicata al nostro Paese con la possibilità di scegliere tra 16 navi in partenza da 14 scali in 10 regioni italiane. Quest’anno ci sarà poi un’altra importante novità per la divisione crociere del Gruppo Msc con l’arrivo nel Mediterraneo della nave Explora I del brand di lusso Explora Journey, che proporrà alla distribuzione itinerari da favola facendo scalo presso numerosi porti italiani».

Novità del 2024 anche il ritorno della compagnia nel porto di Cagliari e per il 2025 è previsto l’arrivo di Msc World America, seconda unità dell’innovativa World Class, alimentata a gnl.