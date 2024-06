Msc, crociere in Nord Europa: charter da Verona vicini al sold out

Il Nord Europa è una destinazione sempre più gradita tra i crocieristi italiani. Msc Crociere ha infatti registrato nelle ultime settimane un vero e proprio boom di prenotazioni per i sette voli charter organizzati quest’estate in partenza dall’aeroporto di Verona e diretti a Copenaghen, dove sono in programma crociere tra i Fiordi norvegesi a bordo di Msc Euribia, ultima arrivata nella flotta della compagnia e tra le navi ecologicamente più avanzate al mondo.

Oltre mille i passeggeri, in maggioranza italiani, che hanno già usufruito di questa tipologia di collegamento che permette di raggiungere il porto di partenza della crociera direttamente dall’aeroporto scaligero. Se i primi tre voli previsti a giugno e luglio sono andati sold out, rimangono ancora pochi posti a disposizione per i viaggi programmati per il 21 luglio, 4 e 18 agosto e per il 1° settembre.

Da Copenaghen la nave Euribia offrirà un itinerario di 8 giorni e 7 notti che farà tappa presso gli spettacolari Fiordi norvegesi di Hellesylt, Flam, Geranger e Molde, oltre al porto tedesco di Kiel, prima di fare ritorno nella capitale danese.

«La scelta di programmare voli charter da Verona per i passeggeri che hanno prenotato una crociera in Nord Europa si sta rivelando vincente – ha dichiarato il direttore commerciale di Msc Crociere, Luca Valentini – L’hub di Verona si trova infatti in una posizione strategica e facilmente raggiungibile da tutte le principali regioni del Nord Italia e non solo, il che sta convincendo molti crocieristi a preferire questa soluzione di viaggio. Sul trend delle prenotazioni, stiamo riscontrando un forte utilizzo del canale online, a cui si affianca però una fetta consistente di persone che si affidano alle agenzie di viaggi, che offrono una consulenza personalizzata ancora oggi impareggiabile».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere