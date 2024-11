Msc Crociere introduce il livello Blue Diamond nel programma fedeltà

Msc Crociere sta aggiornando il suo programma di fidelizzazione Msc Voyagers Club. Per gli ospiti più affezionati è stato introdotto un nuovo livello di fedeltà: il Blue Diamond. Questo nuovo livello si aggiunge ai livelli esistenti – Classic, Silver, Gold e Diamond – e sblocca nuovi vantaggi esclusivi, tra cui: orario di check in flessibile con imbarco prioritario e servizio di consegna bagagli dedicato tramite il banco check in dell’Msc Yacht Club; ristorazione My Choice che consente di cenare in qualsiasi momento scegliendo tra i diversi turni di orari di apertura del ristorante principale; pacchetto internet gratuito disponibile su un dispositivo per ogni socio; biglietti gratuiti per il bus navetta in porti selezionati; incontro e saluto con il comandante o un ufficiale della nave; imbarco prioritario e accesso prioritario ai tender boats in porto.

I vantaggi si aggiungono a quelli già esistenti del livello Diamond. Inoltre, sia i soci Diamond che quelli Blue Diamond avranno la massima priorità per l’upgrade della cabina, qualora fosse disponibile.

A differenza degli altri livelli, il Blue Diamond è raggiungibile solo navigando con Msc Crociere, e non attraverso programmi come lo Status Match Programme. In questo modo vengono premiati con il livello massimo solo gli ospiti più fedeli della compagnia.

Per tutti gli iscritti a Msc Voyagers Club viene, inoltre, estesa da 3 a 5 anni la validità dell’iscrizione, offrendo agli ospiti più tempo per conquistare i livelli più alti e più vantaggi. Per mantenere l’iscrizione al programma sarà sufficiente effettuare una crociera ogni cinque anni.

Le novità riguardano anche l’iscrizione all’MSC Voyagers Club: da oggi è possibile diventare socio anche senza aver prenotato una crociera, ottenendo accesso immediato alle partenze della Msc Voyagers Selection e sconti fino al 20% già sin dalla prima prenotazione.

Numerosi vantaggi sono stati inseriti anche per gli altri livelli del programma.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere