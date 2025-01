Msc Crociere, salpa da Genova la World Cruise di Magnifica

Con 121 giorni di navigazione, 46 destinazioni in 21 Paesi, oltre 2.300 gli ospiti a bordo di 60 nazionalità, il 5 gennaio è partita la World Cruise di Msc Magnifica alla scoperta di mete iconiche ma anche di altre fuori dalle solite rotte.

Una storia iniziata nel 1970 da Gianluigi Aponte e che oggi è una realtà internazionale, ma mantenendo la conduzione familiare. Con più di 30mila dipendenti, Msc Crociere è prima al mondo nel trasporto di container via mare e sta ampliando sempre più il settore dedicato ai passeggeri su navi, traghetti (Gnv e Snav) e anche treni (con l’acquisto di Italo Treno).

Una partenza enfatica quella del 5 gennaio (non cambiano mai la data per scaramanzia), dal 2021 ogni anno da Genova, sempre più riconosciuta come capitale europea delle crociere, parte la World Cruise 2025, il giro del mondo di Msc Crociere, con itinerari sempre differenti.

«Orgogliosi di questo nuovo itinerario che conferma il grande successo di pubblico delle crociere intorno al mondo e la centralità di Genova quale importante hub strategico della nostra compagnia, dal quale partiranno anche le World Cruise del 2026 e del 2027. Quest’anno lo scalo genovese movimenterà circa 1,1 milioni di passeggeri, in crescita del 13% rispetto al 2024», ha dichiarato Gianni Pilato, area manager di Msc Crociere.

Con al comando Pietro Sarcinella, per la seconda volta, Msc Magnifica attraverserà tre oceani: «Cambieremo stagione due volte, toccheremo 18 Paesi e 45 porti. Sarà un viaggio pieno di emozioni e visiteremo anche mete insolite», ha detto il comandante.

Molto ricco e vario, infatti, l’itinerario di viaggio che dopo alcune classiche tappe nel Mediterraneo (Marsiglia, Barcellona e Malaga), punterà verso il Sud America, via Casablanca e Capo Verde, arrivando a San Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Puerto Madryn.

Dopo le tappe previste alle Isole Falkland e a Ushuaia nella Terra del Fuoco, la nave proseguierà verso il Cile (Puerto Chacabuco, Puerto Montt e Valparaiso) e attraversando l’Oceano Pacifico toccherà l’Isola di Pasqua (Hanga Roa), l’Isola di Pitcairn (Bounty Bay Passage), la Polinesia francese (Papeete e Moorea) e le Isole Cook (Aiutaki e Rarotonga), prima di raggiungere le coste della Nuova Zelanda (Auckland, Tauranga, Christchurch e altre destinazioni), della Tasmania e dell’Australia (Sydney, Eden e Melbourne).

E ancora: attraversando l’Oceano Indiano, Msc Magnifica visiterà le bellezze incontaminate delle Maldive e delle Seychelles per arrivare poi in Madagascar e in Sudafrica (Port Elizabeth e Città del Capo). Dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, il viaggio proseguirà in Oceano Atlantico lungo le coste dell’Africa occidentale, toccando la Namibia, il Senegal (Dakar) e le Isole Canarie (Fuerteventura), per tornare quindi in Mediterraneo, concludendosi con l’arrivo a Genova il 6 maggio.

A bordo, come di consueto, «tanti i repeater, i giromondisti habitué, ma ci sono anche diversi nuovi clienti», ha aggiunto Pilato che ha anche risposto alle domande raccontando il profilo del “viaggiatore tipo”: «Non è un viaggio per famiglie. Non per il costo (si parte da circa 18mila euro a cabina, ndr) ma per il tempo: non tutti possono permettersi di fermarsi quattro mesi di fila, per esempio. I “padroni di casa” rimangono i francesi e i tedeschi, seguono cinesi, francesi e italiani».

Msc Crociere, inoltre, ha posto anche l’accento su nuovi progetti in corso dedicati alla navigazione di lusso con Explora Journeys. «Con sei navi in costruzione pensate per una clientela di alta gamma, 460 suite con terrazza, massimo 900 ospiti con servizi all-inclusive da hôtellerie cinque stelle lusso, con ristoranti tematici e lounge per performance artistiche di ospiti internazionali», ha spiegato Pilato.

La compagnia è poi già al lavoro per le prossime edizioni della World Cruise: il 2026 punterà su un itinerario focalizzato sull’Estremo Oriente e il 2027 ci saranno tante tappe nell’Oceano Pacifico.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere