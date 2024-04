Msc Crociere svela le sette aree della neo ammiraglia World America

A bordo ci saranno sette diverse aree, per offrire agli ospiti esperienze personalizzate. Msc Crociere anticipa le novità della nuova ammiraglia Msc World America, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025 con una stagione inaugurale di crociere ai Caraibi orientali e occidentali e tappe nell’isola privata alle Bahamas Ocean Cay Marine Reserve.

Ecco qualche numero della nave: 13 ristoranti, 20 bar e lounge, uno scivolo asciutto alto 11 piani, sei piscine e 14 vasche idromassaggio, un ampio parco acquatico con scivoli d’acqua, club per bambini con strutture dedicate per tutte le fasce d’età, tre locali di intrattenimento tra cui il World Theatre con 1.153 posti a sedere, spa dedicata e area termale.

Nelle sette aree annunciate, il mix di bar, ristoranti, intrattenimento e strutture per il tempo libero punta a incontrare le esigenze, il mood e i desideri dei viaggiatori. Di seguito il dettaglio:

FAMILY AVENTURA

L’area dedicata alle famiglie è nella parte più alta della nave, dove si trova The Harbour, parco all’aperto dedicato al divertimento che offre anche un percorso avventura e un’inedita attrazione mai vista prima in mare della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Qui troviamo anche un’area giochi ispirata all’iconico faro dell’isola di Ocean Cay.

Family Aventura ospita anche Doremiland, l’area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d’età, dai neonati agli adolescenti. Inoltre, autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità.

AQUA DECK

L’Aqua Deck è la destinazione per connettersi con l’oceano e l’acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno cambia mood: di mattina proposte benessere e un’atmosfera tranquilla, nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto.

ZEN AREA

La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un’oasi progettata per rilassarsi. È il luogo per trascorrere ore in relax sia di giorno che di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale.

GALLERIA

Il cuore della nave, un’area vivace, con opzioni di ristorazione, shopping, giochi e altro ancora. Tra le proposte, bar, lounge e caffetterie: musica dal vivo al Dolce Vita Bar, caffè pomeridiano e dolci al Jean Philippe Chocolat & Café e fino a tarda notte al Luna Park Pizza & Burger. Qui si potrà fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all’Msc Luna Park Arena, un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisivi.

LE TERRAZZE

Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno. È un mix di concept di ristorazione all’avanguardia, intrattenimento sofisticato e offerte tra spazi interni ed esterni.

ESPLANADE

L’Esplanade è il viale semi-coperto panoramico situato sul ponte 8. C’è un parco giochi attivo di giorno e di notte e anche l’Emporium coffee bar con una selezione di chicchi provenienti da tutto il mondo.

YACHT CLUB

L’esperienza di “nave nella nave” di Msc Crociere dedicato solo agli ospiti che soggiornano in questa zona e off limits per tutti gli altri ospiti. Si trova nel punto più alto della nave a prua ed è l’ultima area di Msc World America, un concentrato di privacy, esclusività e lusso. Tra i servizi: maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione.

La nave è stata progettata per ridurre il suo impatto sull’ambiente. È alimentata a gnl, un carburante a basse emissioni e può utilizzare anche fonti di energia rinnovabile. Dotata anche di cold ironing, quando disponibile, può ridurre ulteriormente le emissioni poiché i motori possono essere spenti durante la permanenza in porto. La tecnologia intelligente è utilizzata in tutta la nave per garantire che gli ospiti possano viaggiare con comfort mantenendo bassi il consumo di energia e acqua. A bordo il livello di riciclo è massimo; persino le eliche sono progettate per ridurre al minimo il rumore in modo da non disturbare la fauna marina durante la navigazione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere