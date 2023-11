Msc Crociere, tutti i premiati di All Stars of the Sea 2023

GENOVA-BARCELLONA – Un’edizione “navigante” quella di “All Stars of the Sea” 2023, l’appuntamento annuale di Msc Crociere dedicata alle agenzie di viaggi, che premia quelle con le migliori performance operative e commerciali dell’anno in corso.

Sulla rotta tra Genova e Barcellona, al largo del Golfo del Leone, il teatro di Msc Seaview ha riunito circa 600 agenzie (quasi 800 agenti) provenienti da tutta Italia.

Se quest’anno la compagnia ha movimentato oltre 4 milioni di passeggeri in oltre 1.000 scali nei soli porti italiani, nel 2024 intende superare questi numeri con le 22 navi della flotta, di cui 13 schierate nel Mediterraneo. Un obiettivo da perseguire sempre a braccetto con le agenzie di viaggi.

«Nel 2023 hanno lavorato con noi in Italia quasi 7mila agenzie di viaggi, chiudendo almeno una pratica. All Stars è una selezione di queste adv, quasi 800 agenti, idealmente li avrei voluti tutti a bordo e a tutti va il mio grazie – dice il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa – Per la premiazione abbiamo identificato alcune categorie per dare il senso di dove stiamo andando. Ora mi aspetto che le agenzie siano sempre più imprenditori e partner e meno intermediari, fa grande differenza per il mercato. C’è un potenziale da sfruttare e devono coglierlo, non solo raccogliere le prenotazioni».

Quest’anno più di un milione di italiani ha scelto la crociera per le proprie vacanze e, secondo Massa, tra 5-6 anni si arriverà a 2 milioni di crocieristi.

«Faccio un paragone – continua il manager – Vorrei che Msc come brand fosse paragonato ad Audi: tutti quelli che possiedono un’Audi si sentono un po’ fighi. Al suo interno però esiste una gamma di prodotti molto differenziata, che va dalla A1 alla R8, da 30mila a 250mila euro. Il brand resta lo stesso; i costi sono differenti ma anche i clienti hanno bisogni differenti. Non è detto che un’auto di lusso incontri le esigenze di tutti. Stiamo posizionando le navi della nostra flotta per avere clienti differenti, a seconda degli itinerari, dell’hardware, ovvero la nave e della durata delle crociere. L’Italia è il Paese che sa meglio vendere tutte le diverse categorie».

L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha un sapore speciale: è quella dell’anno record per Msc e per tutto il settore.

Tra i momenti clou della due giorni, la sezione dedicata agli awards, con la premiazione degli agenti di viaggi che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso del 2023. Ed eccoli i premiati, suddivisi per categorie.

Tour operator:

Idee per Viaggiare

Naar

Going

Network:

Gattinoni Group

Social Media:

Cruise Topic

Crociere Gratis

Una vita viaggiando

Online Travel Agency:

Cruiseline

Crocierissime

Logitravel

Nuovi Crocieristi:

I viaggi del Principe

Agm

Borsa Viaggi

Advance Booking:

Panama Viaggi

3A Tours

net

Fly&Cruise Medio Raggio:

Abaco Viaggi

Sciamanin

Le Chateau

Fly&Cruise Lungo Raggio:

Volare Together

Riuvacanze

Vivere e Viaggiare Taranto

Nuove sfide:

Offerte-Crociere

Mister White

Happy Voyage

Grand Voyages:

Fersina

Viaggike

No Problem

Yacht Club:

Mgm

Punto nel Mondo

Zampino Viaggi

World Cruise:

Ticketcrociere

Dream & Travel

Viaggiare con Averno

Iniziative speciali:

Listrop Viaggi

Ali e Sof Viaggi

Iniziativa Viaggi

Performance:

Crociere Più

Promesse Viaggi

Bluvacanze Barletta

Gruppi:

Pachamama

Montesacro Viaggi

Safira Viaggi

Individuali:

Erebus

Criluma

Zuccalà Travel

Best Producer:

Vivere e Viaggiare Pisa

Spaceland

Groupintown

Trade Journalist Award: