Msc introduce lo Yacht Club anche su Musica e Orchestra

Aria di yacht club a bordo delle navi Msc Musica e Orchestra: Msc Crociere ha infatti annunciato l’introduzione del suo Yacht Club a bordo di queste due navi, estendendo il proprio impegno nell’offrire esperienze di crociera esclusive e altamente personalizzate.

Al termine di questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica, che comprende anche Poesia e Magnifica, saranno così dotate dello Yacht Club, elevando ulteriormente gli standard di eccellenza della flotta.

Concepito come una vera e propria “nave nella nave”, l’Msc Yacht Club è un’area riservata che garantisce il massimo della privacy, del comfort e di un servizio su misura, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Le spaziose ed eleganti suite si affiancano a un servizio di maggiordomo attivo h24 e a un concierge dedicato, mentre ristorante gourmet, lounge raffinata e solarium privato offrono ambienti esclusivi in cui rilassarsi. Il tutto a pochi passi dall’ampia proposta di ristoranti, attività e intrattenimento disponibili a bordo.

A completare l’esperienza, gli ospiti dello Yacht Club possono contare su una curata selezione di servizi personalizzati. Tra le attenzioni più esclusive, eleganti omaggi recapitati direttamente in suite – come frutta fresca, raffinati macaron e cioccolatini – accompagnati da una bottiglia di distillati premium offerta e selezionata secondo le preferenze degli ospiti. È inoltre possibile usufruire dei servizi di disfacimento e preparazione dei bagagli, appuntamenti di shopping privati nelle boutique di bordo al di fuori degli orari di apertura e molto altro.