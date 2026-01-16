The Msc Show: altre 12 navi in dieci anni

Siamo a Milano, per l’esattezza negli studi di Cologno Monzese dove si registra La Ruota della Fortuna. È qui che va in scena, non The Truman Show, ma quello che potremo definire il primo The Msc Show. Intorno alla celebre ruota i vertici della compagnia di crociera per presentare – nel più scenografico dei modi – l’incremento della flotta, le novità di stagione, la nuova brand campaign globale e il debutto del colosso di Aponte nel game show condotto da Gerry Scotti con crociere in premio da lunedì prossima.

Ma veniamo alla cronaca.Msc si conferma oggi il terzo gruppo crocieristico al mondo, forte di un portafoglio che comprende diversi brand e una strategia di espansione ben definita: 12 nuove navi in 10 anni, 35 navi in flotta entro il 2035, rispetto alle 23 attuali, con 6 nuove unità già previste entro il 2028. Numeri che testimoniano una crescita costante e una pianificazione di lungo periodo, non comune nel settore.

E dalla conferenza stampa di Msc emerge una visione chiara del futuro, che passa da nuove navi, grandi investimenti, collaborazioni mediatiche e una crescente attenzione alla sostenibilità. Protagonisti Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, Andrea Guanci, direttore marketing, e Luca Valentini, direttore commerciale, che hanno raccontato presente e futuro del gruppo crocieristico.

«L’arrivo di Msc World Asia nel 2026 e di Msc World Atlantic nel 2027 rappresenta un ulteriore passo nella continua espansione della nostra flotta, che entro il 2035 raggiungerà 35 navi – ribadisce Massa – L’investimento strategico in nuove unità della World Class e nella rivoluzionaria piattaforma New Frontier riflette il nostro impegno a offrire esperienze di crociera senza pari e a rafforzare la leadership globale di Msc Crociere. Ogni nuova nave non è solo un simbolo di innovazione tecnologica e sostenibilità, ma anche una straordinaria opportunità per contribuire all’economia e ai posti di lavoro nei cantieri e nei territori in cui operiamo».

MSC E LA “RUOTA DELLA FORTUNA: UNA PARTNERSHIP CHE VENDE SOGNI

Gira la ruota ed ecco che la palla passa a Guanci. È toccato a lui spiegare il perché della conferenza stampa proprio nello studio de “La Ruota della Fortuna”: «È qui che si crea, si prova, si ripensa e si innova. Da questa filosofia nasce la nuova collaborazione tra Msc e il celebre programma televisivo, una collaborazione che prenderà piede dal 19 gennaio all’8 marzo, con la possibilità di vincere una crociera per 2 persone di 8 giorni e 7 notti».

Ad avvalorare il premio un contributo video dello “Zio Gerry”: il presentatore ha infatti ringraziato Msc per questa grande opportunità che dona ancora più valore al programma record di ascolti.

Nel corso delle puntate andrà in onda una clip di 8-10 secondi, pensata per raccontare il premio in palio, che verrà poi assegnato attraverso la busta della Ruota delle Meraviglie.

Ogni settimana sarà dedicata a una destinazione diversa: in totale saranno presentate sette mete, ciascuna valorizzata da una clip personalizzata, realizzata appositamente per accompagnare ogni settimana di programmazione.

NUOVE ROTTE E DESTINAZIONI STRATEGICHE

Tra i progetti più ambiziosi spiccano le nuove destinazioni. Per la prima volta nella storia di Msc ecco l’Alaska con Msc Poesia. Crociere settimanali a partire già dal 2026, con partenze dagli Stati Uniti. Una destinazione inizialmente considerata di nicchia, ma oggi in forte crescita e destinata a diventare sempre più centrale.

«Msc Poesia porterà il suo nuovo volto in Alaska, offrendo agli ospiti un’esperienza senza pari a bordo dell’Msc Yacht Club – ha sottolineato Valentini – Questo importante intervento di rinnovamento rappresenta un passo significativo nella nostra visione di crociere di lusso all-inclusive, unendo comfort esclusivo, servizi su misura e destinazioni straordinarie. Sono convinto che i paesaggi spettacolari dell’Alaska diventeranno presto una delle mete più affascinanti per i nostri ospiti, consolidando Msc Crociere come punto di riferimento nell’eccellenza e nell’innovazione del settore, arricchita dall’eleganza e dal lusso dell’Msc Yacht Club».

Grande attenzione anche ai Caraibi: nell’inverno 2026/27 Msc posizionerà una nave a Santo Domingo tutto l’anno, con itinerari differenziati tra stagione estiva e invernale. Confermata e ampliata anche la programmazione su Canarie e Madeira, con Msc Fantasia.

Per l’estate 2026, invece, spazio al Mediterraneo orientale con scali a Marmaris e Syros.

YACHT CLUB: LUSSO DISCRETO E LIBERTÀ DI ESPERIENZA

Uno dei temi centrali è stato lo Yacht Club, illustrato da Valentini. Un concetto nato a bordo di Msc Fantasia e fondato sull’idea di offrire un’esperienza esclusiva senza rinunciare allo spirito della crociera: divertimento, libertà, eleganza. Un equilibrio tra bellezza e comfort che Msc è riuscita a garantire anche su navi non progettate inizialmente per questo tipo di offerta, come MscPoesia.

OCEAN CAY, DA AREA INDUSTRIALE A RISERVA NATURALE

Simbolo dell’impegno ambientale è Ocean Cay Msc Marine Reserve, isola privata alle Bahamas. Un’area industriale abbandonata per vent’anni, trasformata grazie a un accordo con il governo locale: rimozione di materiali ferrosi, 80mila alberi piantati e nessun resort invasivo.

Oggi Ocean Cay è una riserva naturale, esempio concreto di come bellezza e sostenibilità possano convivere. «Vi anticipo che tra le altre cose abbiamo altri progetti simili in cantiere – ha spiegato Massa – ma non posso spoilerarvi altro. Siamo un laboratorio di ricerca per nuove tecnologie, la sfida è cercare mezzi opportuni per contenere il più possibili le emissioni e questo dimostra quanto ci stia a cuore la sostenibilità anche perché preservare il mare è oggetto di business».

WORLD CRUISE: IL VIAGGIO COME ESPERIENZA TOTALE

Il World Cruise resta un prodotto unico, pensato per viaggiatori che vogliono esplorare il mondo senza rinunciare al comfort. A bordo di Msc Magnifica, con Yacht Club incluso, Msc ha già aperto le vendite per il Giro del mondo 2028, che toccherà itinerari di grande fascino come Suez, Penisola Arabica ed Estremo Oriente, con tappe a Singapore e in Malesia. Una programmazione anticipata di oltre due anni e mezzo, possibile solo per pochi operatori.

MSC “BEST HOLIDAY EVER”

La conferenza ha segnato anche il lancio della nuova brand campaign globale: “Best Holiday Ever“. Un messaggio chiaro: Msc non vuole più essere solo la migliore compagnia di crociere, ma la migliore scelta in assoluto per una vacanza con servizi solidi ed qualità elevata (best holiday) dove tutto è programmato nei minimi dettagli, ma anche con quell’inaspettato (ever) che rappresenta la magia di ciò che non è previsto e per questo ancora più bello.

Ecco allora il nuovo spot che già da qualche ora sta girovagando fra media e tv e che va oltre la sottolineatura di questo claim, abbracciando un variegato target per immergerlo nell’atmosfera di una vacanza unica.

«Un target che non siamo ancora riusciti a conquistare? – ha detto ancora Massa – Nel 2000 i crocieristi erano 20 milioni, nel 2024 hanno superato quota 34 milioni. Msc è un’industria che continua a crescere grazie alle nuove navi e grazie ad un’offerta sempre più trasversale».

Gli ha fatto eco Valentini: «Nata per un pubblico senior, oggi la crociera parla a famiglie e giovani, come dimostrano anche le più recenti campagne pubblicitarie pensate apposta per quello che è tutto il nostro pubblico”.

CLICCA QUI per l’ultima campagna Msc Crociere.

Foto dell’ufficio stampa di Msc.