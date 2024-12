Msc, Massa: «Lavori in corso per un 2025 entusiasmante»

Redditività in crescita, record di passeggeri, una nuova nave Explora Journeys e l’inaugurazione della sede di Milano. Così si avvia alla conclusione il 2024 di Msc Crociere, mentre la compagnia annuncia già una serie di novità per il 2025 e per gli anni a venire.

L’occasione è quella dei saluti e degli auguri natalizi da parte del management, immancabili come ogni buona tradizione che si rispetti. «Il 2024 è stato un anno particolarmente importante – dice il vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc Leonardo Massa – Segna il record in volumi di passeggeri e l’aumento della redditività. È poi entrata in flotta la seconda nave lusso Explora II, abbiamo aperto una nuova sede di rappresentanza e commerciale a Milano e siamo cresciuti in termini di destinazioni e offerta. Come per esempio con il nuovo itinerario invernale da Bari di Msc Sinfonia».

E, se cambiano le tecnologie e le preferenze dei consumatori, «sono convinto che il modello della consulenza resterà, l’agente di viaggi continuerà nel suo ruolo di intermediario – aggiunge – Già oggi lavoriamo con circa 7mila agenzie».

Con Leonardo Massa, ci sono anche il direttore commerciale Luca Valentini, il direttore vendite Fabio Candiani e il direttore marketing Andrea Guanci, pronti ad anticipare i lavori in corso per il 2025.

Che sarà l’anno del debutto a Miami della nuova ammiraglia Msc World America, così come dell’inaugurazione di due nuovi terminal crociere: a Barcellona e a Miami (quest’ultimo accoglierà fino a 36mila passeggeri al giorno). Mentre intanto continua la costruzione delle nuove unità luxury Explora Journeys.

Cos’altro bolle in pentola? Msc Crociere lavora a rafforzare gli itinerari alle Canarie, ad aumentare il volato per il Nord Europa non solo dal nord Italia, ma anche da Bari e da Catania, lancerà a breve il nuovo contratto per le agenzie di viaggi, dove il prodotto premium Yacht Club avrà una parte rilevante. A gennaio 2025 la compagnia lancerà la nuova campagna di comunicazione, sempre incentrata sulla bellezza. E ancora, tornerà alla Rinascente di Milano con un nuovo evento.

Lo sguardo va però ancora oltre: alle crociere in Alaska del 2026 e all’imminente apertura del giro del mondo 2027. «Credo che il 2025 e gli anni a venire saranno ancora più entusiasmanti di quest’anno», chiude Massa.