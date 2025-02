Msc, Massa: «Mediterraneo straordinario nel 2025»

Nella trepidante attesa dell’arrivo, il 9 aprile, di Msc World America e dell’inaugurazione del nuovo terminal a PortMiami, Msc Crociere approfitta della Bit di Milano 2025 per sfoderare le novità che daranno ulteriore slancio alla programmazione annuale e oltre.

Si parte con la promo “Voglia di Vacanza”, attiva fino al 28 febbraio con sconti fino al 30%, valida per prenotazioni di crociere in partenza nell’arco dell’anno verso il Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi, Emirati, e che include anche le attesissime minicrociere di primavera con partenze da Venezia e Genova. Dalla città lagunare Msc Opera parte il 3 aprile per un’affascinante rotta di 4 giorni e 3 notti, e Armonia salpa il 16 aprile per un viaggio di 5 giorni e 4 notti.

Mentre dal capoluogo ligure Msc Fantasia parte il 21 aprile per un’avventura di 5 giorni e 4 notti, Musica offre un’esperienza più breve ma intensa con un itinerario di 3 giorni e 2 notti in partenza il 14 aprile, perfetto per un weekend primaverile, e infine Splendida prevede partenze multiple il 22, 26 e 30 aprile, proponendo crociere da 3, 4 o 5 notti, per adattarsi a ogni esigenza. «Aprile è un mese in cui tutti cercano delle opportunità per fare delle vacanze, anche brevi – ha sottolineato Fabio Candiani, direttore vendite di Msc Crociere – E noi offriamo questa opportunità con le minicrociere, con itinerari che permettono di vivere il Mediterraneo secondo i propri desideri. In particolare, con le crociere su Splendida in partenza da Genova proprio nel finale di aprile, quindi nel periodo dei ponti di primavera, e con la promo ‘Voglia di Vacanza’, diamo la possibilità di beneficiare di sconti vantaggiosi per programmare non solo una minicrociera primaverile, ma anche un viaggio più lungo durante la prossima stagione estiva o invernale».

ESTATE MEDITERRANEA

Il Mediterraneo, dove saranno posizionate ben 14 navi, si conferma centrale per la programmazione estiva, seguito dal Nord Europa, dove Msc Crociere propone itinerari tra i fiordi norvegesi e le capitali del Baltico a bordo di quattro navi, e da un’ampia selezione di itinerari nei Caraibi. Mentre agli amanti dell’Asia vengono proposti viaggi in Giappone e dintorni a bordo di Msc Bellissima, con crociere dalle 3 alle 9 notti tra Cina, Giappone e Corea del Sud. «La stagione estiva 2025 vedrà nel Mediterraneo un dispiegamento di forze in termini di flotta straordinario – ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione Crociere del Gruppo Msc – Con navi sia nel Mediterraneo orientale che nel Mediterraneo occidentale, crociere di sette, nove e dieci notti. Partiamo da tutti i principali porti italiani in maniera regolare: Trieste, Venezia, Ancona, Bari e poi Messina, Palermo, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, e anche la Sardegna viene toccata dalle nostre navi. Quindi un’opportunità per gli ospiti italiani, veramente una raggiungibilità senza eguali. Aumenta anche il nostro impegno con i vettori aerei, crescono le frequenze charter per il Nord Europa e gli impegni su Miami e su New York, dove oggi operiamo 12 mesi all’anno con le nostre navi con i vettori di linea».

ESPANSIONE AMERICANA

Avanti tutta sul mercato americano, dunque, dove Caraibi e America Centrale torneranno protagonisti della stagione invernale 2025-2026 con uno schieramento di ben 8 navi, compresa la nuova ammiraglia Msc World America, offrendo itinerari di 7 notti con partenze da PortMiami, Port Canaveral, New York, Galveston e Martinica, verso destinazioni da sogno come Isla de Roatán, Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay Msc Marine Reserve, Puerto Plata e San Juan.

Cinque navi saranno posizionate in Sud America, con itinerari di durata variabile dalle 3 alle 10 notti che toccheranno alcune delle località più suggestive del Brasile e dell’Uruguay, tra cui Ilhabela, Salvador, Maceió, Ilhéus, Búzios, Montevideo e Punta del Este.

Mentre guardando alla stagione estiva 2026, per la prima volta verranno offerte crociere verso l’Alaska e il Canada a bordo di Msc Poesia da Seattle, negli Stati Uniti, con itinerari di 7 notti a partire dall’11 maggio 2026, già prenotabili. A cavallo della stagione dell’Alaska vengono proposti anche due itinerari “Grand Voyage” davvero unici che attraversano il Canale di Panama e offrono l’opportunità di vivere un’esperienza memorabile. Il primo di questi “Grand Voyage” partirà da Miami giovedì 23 aprile 2026 ed è già disponibile per la prenotazione.

LE ESCLUSIVE YACHT CLUB

Per impreziosire ancora di più l’esperienza di viaggio per gli ospiti dell’Msc Yacht Club, la compagnia lancia per la prima volta una selezione di oltre 90 escursioni esclusive, disponibili unicamente per i viaggiatori di quest’area che è una vera “nave nella nave”, che vanno ad aggiungersi al già ricco programma di visite a terra in diversi porti dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Dalle esperienze culinarie per scoprire i sapori autentici del territorio ai percorsi culturali e artistici unici, ogni escursione è pensata per offrire il massimo del comfort e della personalizzazione, con servizi premium che includono sbarco prioritario, trasferimenti privati ed esperte guide locali.

«Quest’anno festeggiamo alla Bit 1.500 agenzie di viaggi che hanno venduto il prodotto Yacht Club – commenta in proposito Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Un prodotto eccezionale nato nel 2008 e cresciuto nel tempo dalle iniziali 90 cabine su Fantasia fino alle 140 disponibili dalla prossima primavera a bordo di World America, e altrettante saranno a bordo della sua gemella World Asia. Oggi lo Yacht Club è presente su 15 navi in tutte le nostre destinazioni, dal Giappone ai Caraibi, e soprattutto nel Mediterraneo, è praticamente diventato una flotta nella flotta, ed è pertanto un prodotto sempre più presente nelle agenzie di viaggi».

Non a caso, quindi, la novità del contratto di quest’anno riguarda proprio la vendita di questo prodotto, come precisa Candiani: «Abbiamo previsto delle over commission, degli obiettivi molto chiari anche per quanto riguarda il segmento Yacht Club. Quindi a fianco delle over generali, ci sono delle over ad hoc per lo Yacht Club, che sono cumulabili, quindi con opportunità importanti di guadagno per le nostre agenzie. A tutto questo naturalmente faremo seguire anche un focus maggiore di formazione di prodotto in particolare sullo Yacht Club, perché il segreto di questo prodotto è saperlo raccontare».

IL LUSSO DI EXPLORA

L’importanza dello storytelling del prodotto è cruciale anche per Explora Jouneys, il brand lanciato nel 2023 con cui il Gruppo Msc si posiziona nel segmento lusso. Al momento sono due le unità operative, Explora I ed Explora II, varata a settembre 2024, pertanto «nel 2025 avremo finalmente entrambe le navi per tutta la stagione estiva presenti nel Mediterraneo – precisa Massa – Anche qui devo dire che stiamo riscontrando un trend positivo, chiaramente è un prodotto che va raccontato, spiegato, è un segmento, quello del lusso che richiede da parte delle agenzie conoscenza di dettagli, approfondimenti maggiori ma siamo convinti che anche in questo segmento ci sia spazio per crescere e ci sia spazio per questa formula di vacanza».

«Crediamo molto in questa idea, motivo per cui arriveranno l’anno prossimo Explora III ed Explora IC, due nuove navi alimentate a Gnl che continueranno ad aumentare l’offerta e daranno agli ospiti di quel segmento un’ulteriore opportunità di scelta e un’ulteriore opportunità di vacanza. Siamo molto fiduciosi che il lavoro iniziato sul mercato italiano possa andare avanti con successo da parte nostra e da parte degli agenti di viaggi che da sempre i nostri naturali interlocutori, ci hanno seguito in questi 25 anni di costante crescita e sui quali continuiamo a puntare per l’immediato futuro».