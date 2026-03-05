Msc rimpatria i passeggeri di Euribia fermi a Dubai

Navi via dal Golfo Persico. Msc Crociere – ancora alle prese con il rimpatrio dei passeggeri ancora a bordo di Euribia, al porto di Dubai – ha annunciato la cancellazione di tutti gli itinerari nell’area per questo inverno a causa del conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran. Medesima decisione stata presa da Celestyal Cruises, anch’essa con due unità al momento ancorate a Dubai (Celestyal Discovery) e Doha (Celestyal Journey). La notizia è riportata da Travel Weekly.

Nel suo ultimo statement, Msc Crociere fa sapere di aver “accelerato” il processo di rimpatrio dei passeggeri schierando cinque voli charter, di cui il primo in partenza oggi, giovedì 5 marzo, che riporterà in Italia circa 350 persone. In totale si prevede che circa 1.000 ospiti potranno lasciare la regione entro sabato.

“Parallelamente – si legge – continuiamo a valutare tutte le possibili soluzioni per i restanti ospiti, tra cui voli commerciali, ulteriori opzioni charter e soluzioni coordinate con il supporto delle autorità competenti”.

La compagnia di crociere ha richiesto partenze prioritarie, sebbene le compagnie aeree stiano dando la precedenza agli ospiti in base alla data del volo originale.

In unità di crisi anche Celestyal. «I nostri team di bordo supporteranno gli ospiti nell’organizzazione del viaggio di proseguimento e forniranno assistenza per i trasferimenti o l’alloggio, ove necessario», ha affermato nelle scorse ore un portavoce della compagnia che consiglia ai propri clienti «di contattare direttamente i vettori aerei in merito agli accordi di volo e di registrarsi presso le rispettive Ambasciate per eventuali aggiornamenti ufficiali o supporto al rimpatrio».

Msc aveva in programma altre tre partenze nel Golfo per questo inverno, mentre Celestyal ne aveva altre quattro, l’ultima delle quali era prevista il 16 marzo. Entrambe le compagnie offrono rimborsi agli ospiti che hanno prenotato le crociere cancellate.

Celestyal – che prevede anche crediti per future crociere – intende riposizionare Journey e Discovery ad Atene per itinerari nel Mediterraneo a partire da fine mese.