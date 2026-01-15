Mst è il gsa della compagnia aerea brasiliana Azul

Mst – Marketing Servicing and Trading è il nuovo gsa per l’Italia di Azul Linhas Aéreas, la più grande compagnia aerea del Brasile per numero di partenze e città servite, con mille voli giornalieri verso 155 destinazioni nazionali, 300 connessioni dirette e sette internazionali.

Azul Linhas Aéreas dispone di una flotta di 196 aeromobili: dall’Europa i collegamenti diretti partono da Lisbona, Porto e Madrid. Azul propone 17 frequenze settimanali dal Portogallo: 12 frequenze settimanali da Lisbona per l’aeroporto Viracopos di San Paolo e 5 frequenze settimanali da Porto, 3 per San Paolo Viracopos e 2 per Recife. Dalla Spagna sono 8 frequenze alla settimana, 5 da Madrid per Viracopos San Paolo e 3, sempre da Madrid, per Recife.

«Azul Linhas Aéreas ha accordi di codesharing dall’Europa e, naturalmente, dall’Italia con Air Europa, Air Portugal e con Ita, che consentono di raggiungere il Portogallo e la Spagna e approfittare dei voli intercontinentali per il Brasile. Azul si aggiunge al nostro portafoglio di rappresentanze aeree insieme ad Avianca e a Vietnam Airlines», commenta Massimo Gaggianesi, direttore Mst.