Muscat, Oman Air regala una notte in hotel ai passeggeri che volano in Premium

Per tutti coloro che viaggiano con Oman Air e fanno scalo nell’affasciante capitale del sultanato, Muscat, c’è una promozione speciale che il vettore, in collaborazione con il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo omanita, ha in programma fino al 30 novembre 2024. La speciale iniziativa prevede una notte in hotel gratuita in città per tutti i passeggeri di Premium, mentre chi viaggia in Economy può usufruire di due notti al prezzo di una.

Inoltre, la promozione dà accesso a a sconti esclusivi sui tour, noleggio auto e altri servizi, per esplorare Muscat e i suoi dintorni proprio nella stagione più adatta, quella autunnale, quando il clima del sultanato è più dolce e invita i viaggiatori a un viaggio alla scoperta di una città incuneata sotto le montagne rocciose del deserto, una delle più antiche e pittoresche del Medio Oriente, che offre al turista numerose attività culturali.

Per i passeggeri in possesso di un biglietto di andata e ritorno per qualsiasi destinazione della rete di Oman Air con transito a Muscat sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta online; il soggiorno gratuito in hotel comprende solo la camera ed è soggetto a disponibilità. È previsto un massimo di uno scalo per ogni biglietto di andata e ritorno.